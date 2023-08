UBS Group AG (NYSE: UBS) har frivilligt afsluttet aftalen på ₣9,0 milliarder ($10,27 milliarder) med den schweiziske regering, som var på plads for at dække potentielle tab i forbindelse med overtagelsen af Credit Suisse.

Beat Wittman reagerer på udmeldinger fredag

Investeringsbanken siger, at den grundigt har gennemgået porteføljen af dets erhvervede for at konkludere, at den nævnte tabsbeskyttelsesaftale ikke længere var nødvendig.

Bemærk, at giganten for finansielle tjenester opsagde 100 milliarder ₣ likviditetsbackstop fra den schweiziske nationalbank også fredag. Ifølge Beat Wittmann fra Porta Advisors:

Afslutning af denne backstop er perfekt timing. Det er en win-win situation for UBS og schweiziske politikere. Den største fordel er, at de kan meddele, at skatteyderne er ude af krogen og tjente lige penge.

UBS vil nu betale ₣40 millioner til Schweiz som kompensation for opsætningen af mekanismen.

Hvad dagens udvikling betyder for UBS-aktier

Pressemeddelelsen her til morgen afslørede, at Credit Suisse havde tilbagebetalt 50 milliarder ₣ milliarder i nødlån til centralbanken.

Bankaktien steg næsten 4,0 % fredag. På CNBC’s ” Street Signs Europe ” sagde Porta Advisors’ Wittman også i dag:

Aktiekursen fortæller historien. Det er positivt. Som et resultat, tror jeg, at UBS er meget godt positioneret her for yderligere gevinster. Det er helt op til ledelsen med hensyn til eksekvering om de kommende investeringsresultater.

Den schweiziske nationalbank har også, på UBS-anmodning, opsagt den kreditlinje, den udstedte til Credit Suisse tidligere i 2023. UBS skal efter planen rapportere sine økonomiske resultater for andet kvartal den 31. august.

