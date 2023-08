Bitcoin, Chancer prognoser, da Shiba Inus åbne interesse overskrider $100 mio.

Shiba Inu (SHIB) handlede 7% højere lørdag morgen, et 24-timers afkast, der oversteg 0,1% for flagskibs kryptovalutaen Bitcoin (BTC). I mellemtiden nærmer Chancer-forsalget sig tættere på næste fase med næsten $1,3 millioner indsamlet indtil videre.

Her ser vi på stigningen i Open Interest (OI) for Shiba Inu, og hvad det kan betyde for Bitcoin – med udsigt til Chancer som et nyt spændende projekt.

Shiba Inu stiger, mens Bitcoin går i stå under $30k

Shiba Inu er en førende meme-mønt, der i øjeblikket er placeret på en 12. plads med hensyn til markedsværdi med over $6,35 milliarder. Mere end $659 millioner værd af SHIB er blevet handlet i de sidste 24 timer ifølge CoinGecko-data, der blev tilgået den 12. august kl. 03:30 ET.

SHIB-prisen er steget med mere end 40% i den seneste måned, sammenlignet med -3% for Bitcoin, der er kommet med tyrene, der kæmper for at ryste bjørnene af sig nær det afgørende $30k niveau.

Stigning i Shiba Inus åbne interesse og potentielle implikationer for Bitcoin

Som fremhævet ovenfor er Shiba Inus præstation i de sidste par uger blevet styrket af forventningen omkring den forestående lancering af Shibarium. Lag 2-protokollen på Shiba Inu-kæden forventes at bringe mere funktionalitet til økosystemet og flytte kryptovalutaen væk fra det stort set uimponerende meme-token-tag.

Med Shibarium-lanceringen nærmede sig, er den åbne interesse for Shiba Inu steget. Historisk set har en stigning i OI for den bedste meme-kryptovaluta faldet sammen med en kamp på en lokal top for BTC-tyre.

Data fra Coinglass viser, at OI i SHIB-futures på kryptobørsen Binance har oversteget $114 millioner, en stigning på mere end 33%. Dette er også fordoblet fra tal registreret tidligere på måneden og er på det højeste niveau siden begyndelsen af februar. Andre steder forbliver Bitcoin i et snævert område tæt på den stadigt hårdere forhindring på $30k, selv når markedsanalytikere peger på indkommende volatiitet.

Men især, tidligere lejligheder, hvor SHIB åben interessen er steget med over $100 millioner faldt sammen med et tilbagetog for Bitcoin.

Hvis tidligere præstationer gentager sig denne gang, kan Bitcoin stadig falde til de seneste lavpunkter. På den anden side vil indstrømning til andre mønter sandsynligvis hjælpe nye projekter som Chancer.

Chancer prognose

Chancer er et nyt blockchain-baseret forudsigelsesmarkedsprojekt, der ønsker at revolutionere den globale væddemålsindustri med en ny peer-to-peer (P2P) model. Projektet er stadig i udviklingsfasen, og mainnet-lanceringen forventes i første kvartal af 2024.

Den spilskiftende platform oplever dog allerede en kæmpe interesse, som det kan ses via forsalget af dens originale token $CHANCER. At love en gennemsigtig og fællesskabsdrevet væddemålsplatform, hvor kontrollen er hos individuelle væddere og ikke en central bookmaker, får væddemålsindustrien til at svirre om Chancer.

I øjeblikket kan væddemåls- og kryptoentusiaster købe Chancer-tokens til $0,011 ved hjælp af ETH, BNB, USDT og BUSD. Tokenets forsalgspris vil stige til $0,021, før handel starter på førende decentraliserede og centraliserede kryptobørser.

Et kig på tidligere præstationer for nyligt lancerede tokens tyder på, at de fleste stiger på deres handelsdebut, og dette informerer om de enorme forudsigelser for $CHANCER. Tidligere resultater garanterer dog ikke fremtidige afkast, og investorer skal tage hensyn til dette udsigter, når de sætter penge i ethvert projekt.

For at lære mere om Chancer og dens P2P-væddemålsmodel, besøg projektets officielle forsalgsside.

