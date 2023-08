Bitcoin-korrelation med S&P 500-fald, men forbliver høj

Bitcoin er kendt for sin volatilitet, der er i stand til at stige op eller styrtdykke ned prisdiagrammer på få minutter. Disse bevægelser er ofte størrelsesordener over, hvad andre aktivklasser kunne gøre på uger. Men for nylig har disse varemærkebevægelser været fraværende; Bitcoin har været ret fredfyldt og trampet vand i et par måneder nu.

Et blik på dets prisdiagram viser en usædvanlig flad linje, langt fra lægens håndskriftsagtige kruseduller, den ofte producerer.

Ved at præsentere prisen på en alternativ måde i det næste diagram, ved at plotte de rullende ugentlige afkast, kan vi se, at hele året har været temmelig dæmpet, bortset fra springet op i starten af året og stigningen i midten af marts som markeder reagerede på banksvigt ledet af Silicon Valley Bank.

Ser vi på den implicitte volatilitet på optionsmarkederne, kommer vi også ud på det laveste niveau nogensinde. Dette forværres af mangel på aktivitet i hele kryptorummet. Det næste diagram, via blokken, viser spotvolumener på børser. Mængderne har været nedadgående i de sidste atten måneder; Juli bragte et yderligere fald, og vi er nu på niveauer, der sidst er set i 2020.

Save

Hvorfor er volatiliteten og volumen så lav?

Copy link to section

Så hvorfor?

Det første svar er det mest enkle: den klassiske sommerhandelsforsinkelse. Vi ser dette på tværs af alle aktivklasser, og selvom effekten har været dramatisk i krypto, er sæsoneffekterne ubestridelige. Som vi kan se fra dette diagram fra Kaiko, har Q3 komfortabelt set den laveste mængde handelsvolumen i Bitcoins historie, 19% under det næstlaveste kvartal (Q4).

Save

Når det er sagt, har vi en meget kort prøveplads at arbejde med. Mens ovenstående diagram tager volumen fra 2012 til 2022, handlede Bitcoin kun med rimelig likviditet for måske halvdelen af det (i bedste fald). Derudover har mængderne været faldende hele året; vi er i øjeblikket på de laveste niveauer siden 2020, men det er ikke, som om de første to kvartaler var en bonanza af handelsaktivitet.

Det store reguleringsindgreb i USA har også været en faktor. Der er blevet rejst retssager mod Binance og Coinbase, og selvom Ripple-sagen så ud til i det mindste at være en delvis sejr (fra kryptos synspunkt) i den store værdipapirdebat, er landskabet uden tvivl hårdere fra et juridisk synspunkt.

SEC’s sag mod Binance opsummerer det. Den udsender alle mulige anklager, lige fra handel mod kunder, manipulation af handelsvolumener (antyder, at de allerede lave mængder kan være endnu lavere i virkeligheden), omgåelse af KYC- og AML-love og mange flere. Dette er en børs, der begyndte året med en markedsandel på 67%, langt den største kryptobørs på planeten. Dræningen af pladsen i disse regulatoriske kampe har været formidabel.

Men mens de lovgivningsmæssige problemer og sommerforsinkelsen har undertrykt mængder og likviditet, er det bjørnemarked, der hærgede sektoren sidste år, måske den største drivkraft, selvom priserne er vendt tilbage i 2023. På trods af opsvinget er Bitcoin stadig over 55 % fra sin all-time high fra slutningen af 2021, mens rummet fik alvorlige tæsk i form af Terra-krakket, FTX-skandalen og utallige andre konkurser og kollaps.

Spotvolumen på tværs af børser faldt 46 % sidste år, så igen er dette ikke udelukkende et resultat af den typiske sommerforsinkelse.

Vil volatilitet og volumen vende tilbage?

Copy link to section

Ja.

Men først, som en advarsel, nævnte vi ovenfor, når vi diskuterede prøven, hvorfra sommerhandelsforsinkelsen er trukket, skal vi være forsigtige med at ekstrapolere tidligere cyklusser for Bitcoin. Vi har kun et par års prisdata og det hurtigt skiftende miljø midt i den prøve, da Bitcoin spirede fra et nicheinternetprojekt til et aktiv på flere milliarder (og kortvarigt billioner) dollars.

Når det er sagt, hvis én ting er sandt, så er det, at Bitcoin næppe har været synonymt med stabilitet hidtil, og vi kan være sikre på, at den berygtede volatilitet vil vende tilbage på et tidspunkt.

Interessant nok kunne en faktor være selve den tynde likviditet. Vi har diskuteret kollapsende mængder her, men det betyder også, at likviditeten er lav. Hvis du downloader en ordrebog fra de fleste større børser i disse dage, vil du stille spørgsmålstegn ved, hvordan tingene er blevet så overfladiske (bøger oplevede store træk efter FTX, og der er stadig et hul på størrelse med Alameda i market making-aktivitet). Med tynd likviditet tager det mindre kapital til at flytte priser, hvilket betyder, at bevægelser til både op- og nedsiden kan forstærkes.

For det andet forbliver Bitcoin et risikoaktivt, underlagt makromiljøets luner. Og i de sidste par måneder har vi oplevet et relativt roligt makroklima. Inflationen fortsætter med at tikke ned, markedet retter blikket mod en potentiel afslutning på vandrecyklussen, og den eftertragtede bløde landing begynder (måske?) at virke mindre langt ude (selvom der stadig er grund til at være forsigtig). Men alt dette skete gnidningsløst og gradvist, uden egentlige overraskelser, da markedet havde prissat de fleste begivenheder. Der har ikke rigtig været nogen chok på markedet for nylig.

Overordnet set fortæller det næste diagram dig dog alt, hvad du behøver at vide.

Bitcoin kan en dag falde til ro for altid og handle som en værdibutik med minimal likviditet, hvor Robinhood-handlere afviser, hvor kedeligt det er. Men denne sommer er ikke den tid. Som vi bliver ved med at sige, skal vi være forsigtige, når vi ser tilbage på Bitcoin-historien, men ovenstående diagram skriger én ting: volatilitet. Det kan have taget en kort pause, men volatiliteten vil være tilbage inden længe.

Save