Inversion af dyb rentekurve giver forbehold midt i stigende optimisme

Sandsynligvis den mest berygtede recessionsindikator, en omvendt rentekurve tiltrækker altid opmærksomhed. Et sådant eksempel på dette er, ja, nu. Tager man de mest almindeligt refererede 10-2-årige løbetider, er rentekurven i øjeblikket på sit dybeste inversionsniveau siden 1981. Men betyder det virkelig noget?

Nå, det første skridt er at vurdere dets historiske betydning, før man analyserer, om det er indikativt for, hvad der kan ske næste gang. I nedenstående diagram har vi plottet rentekurven, der går tilbage til 70’erne, og markerer med en rød stiplet linje inversionspunktet. De skraverede gule områder viser perioder med recessioner.

Diagrammet viser en indikator, som har været spændende nøjagtig, men ikke perfekt. Vi kan se kurven vende kort i 1998, men en recession fulgte ikke. Dette var midt i sammenbruddet i Long Term Capital Management (LTCM), da Rusland misligholdt sin gæld. Fed sænkede straks renten, hvilket hjalp med at afværge en recession. Det andet scenarie, der viste sig at være en falsk alarm, var den korte inversion i august 2019.

Men hvis vi udelader disse midlertidige inversioner og i stedet fokuserer på de episoder, hvor rentekurven blev inverteret i længere tid end seks måneder, får vi et ildevarslende resultat – i de sidste fyrre år, hver eneste gang dette har varet ved i seks måneder, en recession har fulgt efter.

Jeg siger ildevarslende, fordi vi i dag er i den trettende måned med inversion, hvor deltaet først blev negativt i juli 2022 (det dykkede under nul for en dag i april 2022, men vendte hurtigt tilbage, før det “permanent” brød sammen igen i juli 2022).

Hvis vi derudover ser på tiden mellem den første invertering af rentekurven og den efterfølgende recession, har den varieret mellem tretten og atten måneder. Vi er nu i den trettende måned af inversion.

Kommer der en recession?

Selvom alt dette lyder ildevarslende, er det vigtigt at huske, at vi i øjeblikket befinder os i en meget usædvanlig situation. At komme ud af den sorte svane af alle sorte svaner, COVID-pandemien, er usædvanligt nok. Men der er også spørgsmålet om en skræddersyet kombination af høj inflation (selv om den er aftaget), stærkt strammede renter og rekordhøj arbejdsløshed.

På trods af at satserne er hævet fra næsten nul til over 5 %, har økonomien været bemærkelsesværdig modstandsdygtig. Arbejdsløsheden er på 3,6 %, hvilket betyder, at det endda kan være for godt, med bekymring for, at en stadig varm økonomi skal se mindst en lille smule løsne på arbejdsmarkedet for at nå 2 %-inflationsmålet, især da lønningerne fortsætter med at stige.

Inflationskrisen sidste år (det vil ikke sige, at den er slut endnu!) kan måske kun sammenlignes med 1970’erne, og selv dengang så vi renterne nærme sig 20 % – langt fra i dag, hvor en stærkt finansiel økonomi næsten er umuligt at forestille sig under en sådan byrde.

I sandhed er det svært at sammenligne den nuværende makrosituation med noget som helst. Et hurtigt blik på statsgæld vil fortælle dig alt, hvad du behøver at vide om, at renterne ikke kan forblive høje for evigt. De skal ned, og markedet satser med stigende tillid på, at vi nu nærmer os den hjemmebane.

Rentekurven afspejler blot denne situation. Med kurser, der forventes at falde, er rentekurven naturligvis inverteret. Og historisk set er renterne blevet sat ned, når økonomien kæmper, og Fed træder ind for at støtte det. Selvfølgelig er dette scenario igen muligt, men det skal bemærkes, at Fed-formand Jerome Powell sagde, at organisationen ikke længere forventede en recession på FOMC-mødet i sidste uge.



Skulle denne forudsigelse vise sig at være korrekt, vil den mytiske “bløde landing” være opnået. Det vil også være en af de få lejligheder, hvor den berygtede omvendte udbyttekurve ville have vist sig at være en rød sild. Men for at låne den mest overbrugte sætning fra 2021, er det virkelig hidtil usete tider, så alle væddemål er live.

