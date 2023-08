Bull-argumentet for krypto: er endnu et løb nært forestående, da forventningerne til rentestigninger er langsomme?

Stemningen inden for krypto er vendt bemærkelsesværdigt i de sidste ni måneder. Efter et bjørnemarked, der rystede hele aktivklassen til sin kerne og trak industriens omdømme ned i mudderet, mens forskellige skandaler ramte rummet, vender optimismen endelig tilbage.

På trods af stigningen i både sentiment og priser på tværs af rummet, diskuterede vi for nylig potentialet for, at en forsinket effekt af stram pengepolitik kan regne på paraden, og fremlagde argumenter for, hvorfor makrobilledet måske ikke er helt så rosenrødt for krypto som nogle investorer tro på.

Men i dette stykke vil vi vurdere en række bullish indikatorer, der analyserer, hvorfor nogle spekulerer på, at et vendepunkt er nået. Disse forbliver meget usikre tider, og risikoen er utvivlsomt høj, men for kryptoinvestorer er håbet i det mindste langt mere rigeligt, end det var for ni måneder siden, da FTX kollapsede, og Bitcoin steg ned til $15.500 kort efter.

Tyrens argument

Copy link to section

Det mest oplagte sted at starte er med udbytte. Efter en overgang til et nyt renteparadigme i marts 2022, har Federal Reserve været på en ubarmhjertig stribe af rentestigninger, som sendte risikoaktiver til et halespin sidste år, inklusive alt, hvad der har med krypto.

Efter onsdagens stigning på 25 bps, forventer markedet, at rejsen er ved at være slut – med måske kun én vandretur mere på vej (hvis endda). Dermed ser den tunge vægt omkring Bitcoins ankler endelig ud til at løsne sig. For at illustrere aktivets følsomhed over for kurser, som har været tæt på nul i det meste af dets eksistens før det sidste år, er en regression af Bitcoins pris i forhold til udbyttet på toårige statsobligationer vejledende. Toårige renter har en tendens til at bevæge sig med renteforventningerne og er kortlagt på en omvendt akse på nedenstående graf.

Ud over udbyttet har Bitcoin også historisk bevæget sig i fireårige cyklusser. Vi er nu ni måneder væk fra den næste halvering, der er planlagt til at finde sted i april 2024. Selvom der kun har været tre halveringer til dato, og derfor er det svært at lægge meget vægt i deres effekter (for ikke at nævne, at i det mindste en, hvis ikke to, fandt sted, da Bitcoin havde minimal likviditet), peger mange stadig på udbudsnedskæringen som en positiv katalysator for prisen på Bitcoin.

Den effektive markedshypotese dikterer, at disse begivenheder skal prissættes ind, selvom modargumentet er, at med produktionsomkostningerne for Bitcoin pludselig sat til det dobbelte, skal prisen stige for at opretholde ligevægten mellem markedsprisen og produktionsomkostningerne konvergerende, da den nye forsyning frigivet til minearbejdere vil pludselig blive skåret med 50 %.

I virkeligheden ved vi endnu ikke helt, hvad effekterne af halveringen er, givet Bitcoins ekstreme ungdom, men diagrammet nedenfor viser, hvorfor nogle overholder tanken om, at disse begivenheder kun kan være bullish for prisen.

I en beslægtet vinkel, hvis vi plotter det 200-ugers simple glidende gennemsnit, ser vi, at det har fungeret som en stærk indikator for Bitcoin-kursstigning. Brud under SMA er blevet efterfulgt af aggressive prisstigninger hver gang. Prisen har lige brugt den længste tid, den nogensinde har haft under denne trendlinje, og for nylig brudt over den og tegnet et interessant billede.

Save

Når det er sagt, for igen at tage forbehold for det åbenlyse her: med så mange tekniske indikatorer er der bundet til at være en, der ser forførende ud, når den er kortlagt på en graf, især når der er så lidt prishistorie at arbejde med.

Derudover – og det er også vigtigt at huske på med halveringerne – har den globale likviditet også bevæget sig i fire års cyklusser, siden Bitcoin blev lanceret. Dette har naturligvis en enorm indvirkning på alle risikoaktiver og kan være den lurende variabel bag de tilsyneladende meningsfulde SMA- og halveringsdiagrammer diskuteret ovenfor.

Det er svært at vide, men givet den seneste bevægelse i rentemarkedet og med en opblødning af inflationen, er der alle muligheder for, at den globale likviditetscyklus igen tilfældigt kan stemme overens med den næste halvering.

Hvis vi ændrer takt og vurderer nedturen på bjørnemarkedet, ser vi også interessante sammenligninger med fortiden. Bitcoin, der falder ned til $15.500, repræsenterer et af de værste bjørnemarkeder i nyere tid, og med konsekvente stigninger før en masse chop ofte efter tidligere bouncebacks, er der helt sikkert lignende mønstre.

I tidligere tilfælde blev den chop så efterfulgt af blow-off-toppe, selvom kryptomarkedet selvfølgelig var langt tyndere dengang, end det er i dag, og den nødvendige kapital til sådanne bevægelser er større.

Hvis vi vender vores rækkevidde igen for nu at vurdere on-chain-data, er der ikke noget overdrevent dramatisk, men der er nogle konsekvente tendenser, der bør nævnes. Den første er det svindende udbud af Bitcoin på børser, som har været støt faldende gennem de sidste par år. Hamstringsfortællingen er en, der ofte refereres af troende, sammen med det hårde forsyningsloft, som årsager til deres beslutning om, at Bitcoin er planlagt til at udvide sig hurtigt. Det afhænger naturligvis også af, at efterspørgselssiden holder sin ende af handelen.

Save

I en relateret note fortsætter andelen af langsigtede ejere med at vokse. Kun 30 % af udbuddet er flyttet i det sidste år, mens 11 % i øjeblikket er på børser (det tal er uden tvivl opmuntret nedad af Sam Bankman-Frieds løjer sidste år). Over halvdelen af udbuddet har ikke flyttet sig i to år, mens selv de mønter, der ikke har bevæget sig i over ti år, nu er oppe på næsten 15 % (Satoshis mammutstak udgør dog cirka en tredjedel af dette tal, mens det er svært at vide hvor mange af de resterende er tabt fra de tidlige dage eller tilhører afdøde personer).

Ser man ud over verdens største krypto, er der også grunde til at være optimistisk, at altcoins kan have længere at køre. Historisk set har vi set et typisk mønster gennem årene: kapital flyder ind i Bitcoin, som ser sin pris og dominans over markedet stige, før altcoins derefter stiger, og dominansen falder.

Ser man på denne Bitcoin-dominans, som er forholdet mellem Bitcoin-markedsværdien og resten af kryptomarkedet, er den klatret over 50%, og trendet støt opad i løbet af det sidste år.

Save

Det lille prøverum her er naturligvis igen et stort forbehold. Bitcoin i sig selv er et problem med hensyn til sin ungdom og ekstrapolering af tidligere resultater, men altcoins er langt yngre, mange er først dukket op i de sidste fem eller seks år.

Derudover betyder Bitcoins mekanisme for bevis på arbejde, drivkraften til at blive en værdibutik og et monetært aktiv, og det faktum, at det måske endda udskærer sin egen niche i regulatorernes øjne, betyder, at det meget vel ville være afkobling fra resten af kryptomarkedet. Dette ville udgøre et strukturelt brud og få den tidligere trend med Bitcoin-dominans til at stige, før altcoins accelererer, da det stort set er uklart fremadrettet.

Alt i alt er der masser af indikatorer, der peger på, at Bitcoin og crypto er klar til at løbe. Så igen, som vi tidligere har diskuteret, fremstår det nuværende makroklima stadig som meget usædvanligt. Mens inflationen er faldet og haft en positiv effekt på renteforventningerne, er Fed Funds-renten nord for 5 %, efter at have været tæt på nul for lidt mere end et år siden. Pengepolitikken opererer notorisk med forsinkelse, så det ville være klogt ikke at fejre qutie endnu.

Derudover er 10Y-2Y rentekurven på sit dybeste niveau af inversion siden 1981, en berygtet recessionsindikator, der yderligere understreger, at risikoen stadig er tilbage.

Uanset hvordan du ser ud, vil der altid være grunde til at være bullish og bearish. Men selvom makrosituationen er svær at sætte fingeren på, er det utvivlsomt, at sentimentet inden for krypto er langt bedre i dag, end det var for ni måneder siden, da FTX gik i flammer, og nogle undrede sig over, hvor denne gådefulde industri skulle hen.

Save