Pas på naiv ekstrapolering af tidligere Bitcoin-cyklusser for forudsigelser af kryptopriser

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Jeg kan ikke lide udtrykket “det næste tyremarked”, når jeg ser på kryptovalutamarkeder. Ditto for “kryptovinter” og, værst af alt, “hvis vi ser på tidligere cyklusser”.

Crypto kan have cyklet gennem voldsomme op- og nedture i fortiden, og det kan det gøre i fremtiden, men vi skal være flittige med generelle antagelser om, at tidligere cyklusser vil gentage sig. Tag for eksempel nedenstående diagram, som overlejrer den aktuelle Bitcoin- priscyklus (startende i 2021) på 2013-2017-cyklussen og 2017-2021-cyklussen. Populære varianter af dette diagram deles ofte i rummet og refereres til som uundgåelige varsler om fremtidig prisstigning.

Det er en forførende graf, og en der tænder fantasien hos enhver Bitcoin-indehaver, når de ser den. Det er let at se, hvordan en sådan analyse vinder sådan trækkraft (uden selv at nævne den allerede kult-lignende følge, som en masse krypto får).

Der er dog en række grelle problemer med dette og med enhver anden sammenligning af denne art. For at være klar, tror jeg ikke, at Bitcoin aldrig igen vil stige, som det har gjort tidligere (det gør jeg), og jeg tror heller ikke, at tidligere cyklusser er fuldstændig irrelevante, men jeg tror, at prognoserne og timing-forudsigelserne er afledt af disse tidligere cyklusser er ofte vildledte af tre fremtrædende årsager.

Prøvestørrelse

Copy link to section

Det mest grundlæggende og ofte overtrådte princip i alle statistikker er stikprøvestørrelsesfejlen. Bitcoin har næppe været omkring et minut, den første blok udvundet af den gådefulde Satoshi Nakamoto i januar 2009, hvor den første børs kom online i midten af 2010. Er tretten års prisdata virkelig nok til at drage konkrete konklusioner ud fra?

Ikke nok med det, men en stor del af de tretten år kom, da en stor del af finansverdenen ikke havde nogen idé om, hvad disse sjove internetpenge var, hvilket gør meget af deres historie stort set irrelevant, når man vurderer dem i dag med hensyn til modelbygning eller formulering af forudsigelser omkring fremtidige prisbevægelser. Dette bringer os over på faux-pas nummer to…

Likviditet

Copy link to section

Likviditeten på Bitcoin-markederne er i øjeblikket meget lav. Og det er i dag, i 2023. Går man fem år tilbage, var markederne endnu tyndere, da Bitcoin var et ekstremt nicheaktiv langt fra mainstream-stadiet. Aktivets graduering fra kultlegetøj til bonafide finansielt aktiv er kommet, som man kunne forvente, med en hel række af infrastruktur: fra børser, til børsnoterede mineselskaber, til trusts (og måske snart ETF’er) og så videre. Med alt dette er der kommet større likviditet.

Det føles derfor som en enorm rækkevidde at drage konkrete konklusioner fra Bitcoins kursbevægelser forud for mindst 2017. Halveringscyklusserne omtales her ofte som benchmarks, og mens den pludselige reduktion i frigivelsen af nye forsyninger utvivlsomt har en indflydelse på udbuddet- efterspørgselsforhold og derfor prisen, det samme gør den anden side af den ligning: efterspørgsel.

Jeg kæmper bare for at se, hvordan de tidlige dage af Bitcoins handelshistorie har stor relevans for i dag, år, hvor 70%+ af handlen fandt sted på én børs (Mt Gox), og prisen svingede voldsomt på daglig basis (ikke at det stadig forekommer ikke, som det næste diagram viser). Likviditet er en af de vigtigste faktorer, når prisen på ethvert aktiv skal bestemmes, og Bitcoins likviditet er vendt dramatisk i sin korte historie indtil videre.

Likviditet var ikke-eksisterende i en årrække. Kan vi virkelig lægge vægt på prisbevægelser fra en periode, hvor en stor købsordre kunne kaste et massivt grønt lys op, eller et par hurtige salg nuke hele diagrammet? I de første par år af Bitcoins handelshistorie er det præcis, hvad der skete.

Slutningen på det største tyreløb i historien

Copy link to section

Den sidste faktor, som jeg mener er den mest oversete, når man vurderer tidligere Bitcoin-cyklusser, er følgende: Bitcoin har aldrig før oplevet et bjørnemarked i den bredere økonomi.

Bitcoin blev lanceret i januar 2009, i kølvandet på det store økonomiske krak. En henvisning til bankredninger er endda indeholdt i koden for Genesis-blokken, som Satoshi Nakamoto har udvundet.

To måneder efter denne lancering, og da Bitcoin endnu ikke handles på en markedsplads, nåede aktiemarkedet bunden. Siden da, indtil toppen før 2022, multiplicerede S&P 500 7X og Nasdaq sprang 13X.

Så Bitcoin blev lanceret i det perfekte markedsmiljø: næsten nøjagtigt på aktiemarkedets bund, foran et af de længste og mest eksplosive tyremarkeder i historien, hvor næsten hvert aktiv under solen steg i værdi.

Selvfølgelig var en af de væsentligste underliggende årsager til alt dette renter. Kurserne blev holdt tæt på nul i det meste af denne periode, hvilket muliggjorde billige penge og en flodbølge af stigende risiko på aktiver. Bitcoin var på disse aktiver for med glæde at ride på den bølge.

Og så kom 2022. En voldsom inflation dukkede op som et resultat af aggressiv pengeudskrivning, en pandemi en gang i livet, problemer med forsyningskæden og en krig i Europa, der kvælede energimarkedet. Centralbanker blev tvunget til at hæve renten, hvilket afsluttede festen eftertrykkeligt. Ikke nok med det, men rentestigningscyklussen har været den hurtigste i moderne historie, med rater nu nord for 5 % i USA, hvor pausen i sidste måned var første gang, raterne ikke var blevet hævet siden marts 2022.

Sidste år repræsenterede derfor første gang i Bitcoins korte historie, at det oplevede andet end et sprudlende tyremarked for risikoaktiver. Den er i øjeblikket også vidne til konceptet med en (materiel) rentesats for første gang, med kurser tæt på nul (eller endda negative) gennem resten af sit unge liv.

Dette kontrastrige makroklima har ugyldiggjort så mange forudsigelige modeller for Bitcoin, såsom erklæringer om en “supercyklus”, eller Plan B’s stock-to-flow model (selvom jeg stadig er fascineret af sidstnævnte og mener, at det har interessante implikationer, men det er til en anden dag). Og det skal simpelthen overvejes, når man trækker på tidligere cyklusser for at forudsige fremtidige prisbevægelser.

Sidste tanker

Copy link to section

Pointen er, at når vi sætter alle disse faktorer sammen – den lille stikprøvestørrelse, vendingen i likviditet og det første højrente-/bjørnemarkedsmiljø i Bitcoins liv – fremhæver det, hvor meget omhu der skal tages ved, når man trækker på Bitcoins fortid. præstation med det formål at forudsige fremtidig prishandling.

Selvfølgelig er der interessante ting at tage med (og jeg bruger flere i min analyse), men dette er et aktiv, der bogstaveligt talt har forvandlet sig fra et obskurt eksperiment på et fjernt hjørne af internettet til et almindeligt finansielt aktiv. Samtidig er verdensøkonomien vendt på lige så dramatisk vis, fra den knoglegysende GFC til det bemærkelsesværdige tyremarked til den sorte svane af alle svaner: COVID-pandemien.

For en sidste gang siger jeg ikke et sekund, at Bitcoin ikke vil stige igen, ligesom det har gjort tidligere. Men at blindt trække mønstre fra tidligere cyklusser uden at overveje alt, hvad der er sket siden, og det miljø, hvor disse mønstre opstod, føles i bedste fald vildledt.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.