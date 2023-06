Aktier stiger, mens Fed holder pause, men usikkerhed er fortsat med pengepolitisk forsinkelse

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

For første gang siden marts 2022 hæver Federal Reserve ikke renten. Efter ti på hinanden følgende renteforhøjelser – et tempo, der ikke er set siden 1980’erne – holder Fed en pause. Priserne vil ligge mellem 5 % og 5,25 % i det mindste indtil den 25. juli, hvor det næste FOMC-møde er planlagt.

Dette træk var meget forventet, og der var derfor minimal bevægelse efter meddelelsen. Markederne har dog været rødglødende på det seneste, da denne pause kom til at blive prissat ind. Nasdaq er steget 10 % i den sidste måned, nu en stigning på 31 % i forhold til året. Hvis dette afkast var årligt, ville det være det tredjehøjeste afkast i 20 år (efter 2009, 2020 og 2013).

Kommer der en recession?

På én måde giver det hele perfekt mening. Tingene så langt mere bekymrende ud for seks måneder siden, og selvom der stadig er usikkerhed og bekymring, ser billedet langt lysere ud. Økonomien har hidtil undgået en recession (på trods af at man føler, at den har været på vej i et år nu), og sidste måneds inflationstal viser et fald til 4 %. Det er et stykke nord for 2 %, men også langt under de næsten tocifrede aflæsninger, der udkom sidste år.

På bagsiden er der grund til at være bekymret og stille spørgsmålstegn ved omfanget af prisstigningerne. Nok er arbejdsmarkedet fortsat stramt, og det er en god ting, men er det hele godt? Hvis Fed fortsat er fast besluttet på at trække inflationen ned til 2 %, skal der i det mindste give noget med beskæftigelsen. Sidste måned kom arbejdsløsheden op på 3,4 %, det laveste siden 1969. Hmm.

Der er også en elefant i rummet: den forsinkede effekt af pengepolitikken. Ændringer i renten tager et stykke tid at filtrere gennem alle lag af økonomien. Efterhånden som tiden går, trækkes alle mulige håndtag ved at suge likviditet ud af systemet – flere fastforrentede realkreditlån kræver refinansiering, en lavere forpligtelse af nye investeringsprojekter vil blive tydeligere i takt med at allerede igangværende projekter afsluttes mv.

Og igen er inflationen fortsat høj i forhold til målet. Fed gjorde det også meget klart, at fremtidige renteforhøjelser var langt fra dagsordenen.

“Når vi ser fremad, ser næsten alle udvalgsdeltagere det som sandsynligt, at nogle yderligere rentestigninger vil være passende i år for at bringe inflationen ned til 2 % over tid”

Det er så eksplicit, som det bliver, og opsummerer, hvad der kun kan ses som en vent-og-se-tilgang.

“Inflationen er aftaget noget siden midten af sidste år, ikke desto mindre fortsætter inflationspresset med at løbe højt, og processen med at få inflationen ned på 2% har lang vej at gå”, tilføjede Powell.

Er værdiansættelsen for høj?

På trods af denne frygt er det svært at sige, at værdiansættelserne er for høje. Uden at sidde for meget på hegnet er der ganske enkelt tale om et højst usædvanligt makroklima. Vi har forhøjet inflationen på trods af en af de hurtigste rentestigninger nogensinde. Vi har rekordlav arbejdsløshed, og alligevel føles stemningen, som om den er på gulvet. Og gennem alt dette tikker forsigtigt frem og æder langsomt tabene fra 2022 tilbage, hvor det faldt 20 % for sit værste år siden 2008.

Yderligere bemærkninger fra Powell opsummerer situationen godt. Ingen ved det rigtigt, mindst af alt Fed selv. Det er et tilfælde af pause indtil videre, og se hvad der sker. Der er ikke meget præcedens for denne tilstand af økonomien.

“Hvis man holder målintervallet stabilt på dette møde, giver udvalget mulighed for at vurdere yderligere information og dens implikationer for pengepolitikken… Ved vurderingen af den passende pengepolitiske holdning vil udvalget fortsætte med at overvåge implikationerne af indkommende oplysninger for de økonomiske udsigter.”

Den “bløde landing”, som så meget af markedet fantaserer om, er langt fra sikret. Stemningen er fortsat lav og usikkerheden høj. Men det er meget mere sandsynligt nu, end det var for seks måneder siden, og tingene ser bare en smule mere rosenrøde ud. Men igen, tingene kan gå hurtigt, og det er økonomi 101, at pengepolitikken fungerer med forsinkelse.

Og ikke kun har vi haft en stram pengepolitik, men renterne er steget hele vejen fra nul til nord for 5 %. Det er et enormt spring, og et spring, der vil tage sin vejafgift. Det er langt fra slut endnu.