Køb euroen, da USA og Europas inflationstendenser divergerer

Inflationen var den vigtigste drivkraft bag valutamarkedets volatilitet i de seneste 12 måneder. Frygt for, at inflationen er ude af kontrol i udviklede økonomier, førte til øget volatilitet omkring centralbankernes rentebeslutninger.

Når alt kommer til alt, reagerede centralbankerne med stigende renter over for hurtigt stigende priser på varer og tjenester. Hvad Fed gjorde (dvs. hævede fondsrenten aggressivt) blev efterlignet af Den Europæiske Centralbank (ECB), Bank of England (BOE) og Bank of Canada (BOC).

Det var et kapløb om at hæve priserne så meget som muligt. Under et sådant miljø var det ikke let at vælge en valuta og holde den med en mellem- og langsigtet horisont.

Men nu er inflationstendenserne begyndt at divergere. Mere præcist aftager inflationsfrygten i USA, men europæerne forventer stadig højere priser på varer og tjenester i de kommende måneder.

Derfor kan vi være i starten af en cyklus, hvor Fed i USA afsluttede renteforhøjelsesfasen, mens ECB er tvunget til at hæve noget mere. Under et sådant miljø er euroen, og især EUR/USD, bullish.

De amerikanske forbrugernes inflationsforventninger er lavere

En af de sværeste opgaver for en centralbank er at forankre inflationsforventningerne. Med andre ord, hvis husholdninger og virksomheder forventer højere priser i de kommende måneder (seks måneder eller endda et år), har centralbanken svært ved at bringe inflationen ned til målet.

Derfor er forankring af inflationsforventninger afgørende for centralbankerne, og markedsdeltagerne overvåger nøje ændringerne i inflationstendenserne.

I USA trender forbrugernes inflationsforventninger lavere, hvilket giver Fed mere fleksibilitet til at fastsætte renterne – det kan sætte renteforhøjelsen på pause eller endda afslutte den.

Det er dog ikke det samme i Europa.

De europæiske forbrugere bekymrer sig stadig om inflationen

En nylig undersøgelse udført af ING i forskellige europæiske lande, såsom Tyskland, Spanien, Holland eller Luxembourg, viser, at folk forventer højere priser end normalt i mindst tre år mere.

Husstande har rapporteret, at de bruger mere på mad og dagligvarer end for fem år siden. Desuden sparer de mindre.

Dette afspejler den vanskelige opgave, ECB har i sin kamp mod inflationen. At bringe det ned til målet på 2 % kræver mere handling, i modsætning til hvor Fed er.

Under en sådan udvikling kan man bygge en bullish case for euroen. At købe euroen mod den amerikanske dollar eller den japanske yen på ren fundamental analyse for at spekulere i ændringen i inflationstendenserne kan være handlen resten af året.

