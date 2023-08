USD/CNY-kursstigninger forud for et afgørende dump af kinesiske økonomiske data

USD/CNY- kursrallyet fortsatte mandag, mens investorerne ventede på det næste datadump fra Kina. Parret sprang til det højeste niveau på 7,2537, det højeste niveau siden 30. juni. Denne pris er tæt på det højeste niveau siden november sidste år, hvilket betyder, at renminbien er faldet med over 8% i de seneste par dage.

Kinas økonomiske data forude

USD/CNY og USD/CNH-parrene har været i en bullish trend i de sidste par måneder, da bekymringerne for Kinas økonomi fortsatte. I sidste uge skrev vi, at Kinas eksport og import faldt i juli, hvilket skubbede handelsoverskuddet op på over 80 milliarder dollars. Dette er vigtigt, da Kina primært er en eksportdrevet økonomi.

Den næste CNY nyhed udkommer på tirsdag, når regeringen offentliggør de næste økonomiske tal. Økonomer forventer, at dataene viser, at Kinas detailsalg steg fra 3,1 % i juni til 4,8 % i juli. Detailudgifterne har holdt sig ganske godt under den igangværende genåbning.

Økonomer forventer også, at industriproduktionen og investeringer i anlægsaktiver steg i et langsommere tempo i juli. Disse tal har været skuffende i de seneste par måneder, da det økonomiske opsving møder modvind.

Kinas økonomi har kæmpet i de sidste par måneder, hvilket har presset Beijing til at implementere en række stimuleringsforanstaltninger. Disse tiltag er hovedsagelig rettet mod at øge det indenlandske forbrug.

Alligevel dukker der nye udfordringer op. Ejendomssektoren er på højkant, da jeg skrev om udfordringerne i Country Garden, det kæmpende ejendomsimperium. Det er den seneste virksomhed i branchen, der er på nippet til at kollapse.

Samtidig er den kolde krig med Washington fortsat. I sidste uge annoncerede Biden-administrationen endnu en række sanktioner mod Kinas teknologisektor. Som følge heraf forventes udenlandske direkte investeringer fortsat at falde.

USD/CNY teknisk analyse

USD til CNY-kursen fortsatte med at stige mandag på grund af stigende bekymring for den kinesiske økonomi. Den sidder nu på det vigtige modstandsniveau på 7,2670, det højeste niveau den 30. juni. Parrets opadgående bevægelse understøttes af 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

Derfor er udsigterne for USD til yuan-parret bullish, og det næste niveau at se er på 7,3265. Et træk under støtten ved 7.2258 vil ugyldiggøre den bullish-visning.

