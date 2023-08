Den kinesiske ejendomssektor er kommet under intenst pres, hvilket har ført til mange store tab undervejs. Den største var Evergrande, det gigantiske selskab, der kollapsede i 2021. Mange andre mindre ejendomsselskaber er enten kollapset eller er på randen.

Country Garden aktiekurs er kollapset

Country Garden-aktiekursen, der steg i 2022, er kommet ned på jorden, da den gennemgår en større kreditklemme. Aktien dykkede til et lavpunkt på H$1 fredag, det laveste niveau siden 2009.

Det dykkede, efter at selskabet gik glip af betalinger på to internationale obligationer til en værdi af over 22 millioner dollars. Der er nu forhøjede risici for, at selskabet også vil synke i administration i de kommende måneder.

Country Garden er en stor sag i den kinesiske ejendomsindustri. For det første er dets samlede forpligtelser næsten 200 milliarder dollars, hvilket er lavere end Evergrandes 340 milliarder dollars. Det vigtigste er, at virksomheden i lang tid ofte blev set som den sikreste udvikler i landet.

I en erklæring fredag sagde Country Garden, at det kunne tabe omkring 7 milliarder dollars i årets første halvår. Det gav et overskud på over 265 millioner dollars i samme periode i 2022.

Virksomheden kæmper med adskillige modvind. For det første startede den kinesiske regering et undertrykkelse af ejendomssektoren for to år siden. Den hævdede, at foranstaltningen var nødvendig for at bekæmpe de forhøjede gældsniveauer.

For det andet står Country Garden over for udfordringer i takt med, at renterne internationalt stiger. I USA ligger renten på 5,50 %, det højeste niveau i mere end 22 år. Som følge heraf er investorerne nu mere komfortable med at investere i obligationer i stedet for risikable virksomheder.

Desuden kæmper landet med en aftagende økonomi. Data offentliggjort i denne uge viste, at landet bevægede sig ind i deflation, mens eksport og import faldt igen i juli.

Country Garden er ikke det eneste urolige ejendomsselskab i Kina. Salget af firmaer som Sunac, Shimao, Ynago, Kaisa og jiangsu Zhongnan er faldet i de sidste par måneder.

Købe Country Garden dippen?

Country Gardens problemer vil sandsynligvis fortsætte i de næste par måneder, efterhånden som selskabets likviditetsproblemer fortsætter. For det første er der ligheder med, hvordan Evergrandes krise skete i 2021.

Derfor tror jeg, at aktierne vil fortsætte med at falde i de kommende måneder, selvom de ligger på det laveste niveau i mere end et årti. For det første er der begrænsede chancer for, at Beijing vil gribe ind, da myndighederne lod Evergrande mislykkes. I en note sagde en analytiker hos CreditSigts:

“I betragtning af at de [Beijing] lod Evergrande standardisere, er det et ganske klart signal, at intet er for stort til at fejle, men vi har set indirekte støtte i løbet af de sidste par år.”

Det er også uklart, hvordan en intervention ville se ud, da de kinesiske økonomiske problemer er værre, end hvad officielle data viser. Ungdomsarbejdsløsheden er steget til det højeste niveau i årevis.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.