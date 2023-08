Cisco Systems Inc (NASDAQ: CSCO) steg 3,0% i forlængede timer efter at have rapporteret et stærkt fjerde kvartal på baggrund af en 30% sekventiel stigning i produktordrer.

Cisco udsteder konservativ vejledning

Dens vejledning for hele året var dog ikke særlig spændende. Cisco forventer nu, at dens omsætning vil falde mellem $57 milliarder og $58,2 milliarder i regnskabsåret 2024 på $4,01 til $4,08 i justeret indtjening pr.

Til sammenligning lå analytikerne på henholdsvis 58,3 milliarder dollar og 4,04 dollar per aktie. Chuck Robbins – administrerende direktør for Cisco Systems sagde i en pressemeddelelse i dag:

Vi oplever solid efterspørgsel, vinder markedsandele og innoverer på nøgleområder som AI, sikkerhed og cloud. Dette momentum giver os tillid til vores evne til at fange de mange muligheder, der ligger forude.

Bemærk, at den digitale kommunikationsteknologivirksomhed er kendt for at være konservativ i at fremskrive sin helårspræstation.

Bemærkelsesværdige tal i Ciscos indtjeningsrapport for 4. kvartal

Nettoindkomst udskrevet til 3,96 milliarder dollars mod 3,56 milliarder dollars året før

Justeret EPS forbedredes også markant fra 83 cent til $1,14

Omsætningen steg 16% på årsbasis til 15,2 milliarder dollars

FactSet-konsensus var $1,06 per aktie på $15,05 milliarder i omsætning

Onsdag annoncerede Cisco Systems Inc også 39 cents en andel af kvartalsudbytte. Ifølge finansdirektøren Scott Herren:

Vores transformation af forretningsmodel drev tocifret vækst i softwareomsætning, produkt-ARR og samlet RPO, hvilket førte til større synlighed og forudsigelighed.

Ciscos omsætning fra individuelle segmenter

Andre bemærkelsesværdige tal i indtjeningspressemeddelelsen inkluderer en mere end forventet 20% årlig vækst i “Produkt”-omsætning. Finanschefen tilføjede:

Vi er forpligtet til at udvide operationel gearing og øge aktionærernes afkast på lang sigt.

Det multinationale indbragte 3,55 milliarder dollars fra “Services” i sit nyligt afsluttede kvartal – en stigning på 4,0%. Dens bruttomargin forbedredes også med 280 basispoint til 64,1 %.

Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på Cisco-aktien, der nu er steget næsten 20% i forhold til dets laveste år til dato.

