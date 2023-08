Riot Platforms aktiekurs kan falde med 20%, når BTC dobbelte toppe

Riot Platforms (NASDAQ: RIOT) aktiekurs fortsatte sin nedadgående tendens, da Bitcoin dannede et farligt mønster. Aktierne dykkede til et lavpunkt på 13 dollar onsdag, det laveste niveau siden 5. juli. Det er faldet med mere end 36 % fra det højeste niveau i år.

Bitcoin dobbelt-toppe

Riot Platforms, Marathon Digital, Hut 8 Mining og anden Bitcoin-minedrift virksomheder har en tæt sammenhæng med BTC. I de fleste perioder stiger de, når Bitcoin stiger, hvilket forklarer, hvorfor de er steget med trecifrede cifre i år.

Nu er der bekymring for, at Bitcoin- prisen er ved at have et stærkt bearish-udbrud. I det daglige diagram har BTC dannet et dobbelt-top-mønster ved ~$32.000 og en halsudskæring ved $25.000. I prishandlingsanalyse er dette mønster normalt et af de mest populære bearish tegn.

For at gøre ondt værre har Bitcoin konstant holdt sig under modstandsniveauet på $30.000. Det har heller ikke reageret på nogle vigtige kryptonyheder , herunder lanceringen af den første Bitcoin ETF i Europa og den nylige Ripple-sejr ved en amerikansk domstol.

Bitcoin er også faldet under det vigtige 50-dages glidende gennemsnit på det daglige diagram, hvilket signalerer, at bjørne tager kontrol. Derfor er stien for den mindste modstand for Bitcoin-prisen nedad, hvor det næste niveau at se er på $25.000.

Hvis dette sker, vil Riot Platforms aktiekurs også fortsætte med at falde på grund af den tætte korrelation. De seneste økonomiske resultater fra Riot Platforms viste, at virksomhedens omsætning steg med kun 5% til $76,7 millioner i 2. kvartal. Den producerede 1.775 Bitcoins i løbet af kvartalet, op fra 1.775 i Q2’23.

På lang sigt er min opfattelse, at Riot Platforms og Marathon Digital er godt positioneret, mens Bitcoin bliver mainstream, og dets pris stiger. Det samme gælder for andre aktiver eksponeret for Bitcoin som MicroStrategy og ProShares Bitcoin Trust (BITO).

Riot Platforms aktiekursprognose

Det daglige diagram viser, at RIOT aktiekursen har lavet et bearish breakout i de seneste par dage. Det faldt under det 50-dages glidende gennemsnit og det afgørende støtteniveau på $14,46, det højeste niveau den 18. april.

Riot faldt også under den første støtte fra Woodie-pivotpunkterne til $13,74, mens Relative Strength Index (RSI) og Stokastisk Oscillator er drevet nedad. Den bevægede sig også under Ichimoku-skyen.

Derfor er udsigterne for aktierne bearish, og det næste støtteniveau at se er på $10, hvilket er ~20% under det nuværende niveau.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.