Adyen aktiekursprognose: Køb ikke dykket endnu

Salg af Adyen (AMS: ADYEN) aktiekurser tog fart i fredags, da bekymringerne for fintech-industrien fortsatte. Aktien faldt med mere end 40% torsdag, efter at firmaet offentliggjorde svagere end ventede økonomiske resultater. Dette fald fortsatte fredag, da det faldt til det laveste niveau i 2020 på €855.

Adyens vækstbekymringer er fortsat

Copy link to section

Finansielle teknologivirksomheder er under intenst pres, mens deres vækst glider. Vi skrev for nylig om PayPal , hvis aktier er faldet med mere end 70 % fra det højeste niveau nogensinde.

Adyen, en virksomhed, der tilbyder betalingstjenester, står også over for et stort pres, som det fremgår af de seneste økonomiske resultater. Det behandlede 426 milliarder euro i første halvår, en stigning på 23 % fra samme tidspunkt i 2022.

Samtidig steg dens nettoomsætning med 21% til €739 millioner, mens dens EBITDA faldt med 10% til €320 millioner. Virksomheden citerede sin voksende lønregning for denne marginkompression. Det har forpligtet sig til at fortsætte med at vokse sin arbejdsstyrke, da forretningen stadig vokser.

Adyen nævnte også de vanskelige makrofaktorer for sin underperformance. For eksempel nævnte ledelsen de stigende renter, som fik mange virksomhedsvirksomheder til at prioritere omkostningsoptimering.

Investorer er begyndt at bekymre sig om, hvorvidt Adyen – og virksomheder som PayPal – skal tiltrække en præmievurdering. I Adyens tilfælde er virksomheden vurderet til en værdi af over 26,7 milliarder euro. Hvis virksomhedens omsætning springer med 20 %, vil den generere over 2,6 milliarder euro i år efter at have tjent 2,49 milliarder euro i 2022.

Den anden udfordring er, at Adyens væksttrend sandsynligvis vil være en smule langsom i fremtiden. For det første har de fleste store virksomheder allerede deres udbydere. De største udbydere er Square, PayPal og Stripe.

Yderligere er der den udfordring, at forbrugernes forbrug vil lette, efterhånden som realkreditrenter og kreditkortrenter stiger.

Adyen aktiekursprognose

Copy link to section

Save

Det ugentlige diagram viser, at Adyen-aktien har været i en stærk bearish trend i de seneste par uger. Det bevægede sig under den vigtige støtte på €1.138, det laveste niveau den 20. juni. Aktierne er trukket tilbage under de 50-ugers glidende gennemsnit.

Adyens Relative Strength Index (RSI) bevægede sig under det oversolgte niveau på 30. Derfor er der en sandsynlighed for, at aktierne vil fortsætte med at falde, da sælgerne målretter det næste vigtige støtteniveau til €573, det laveste niveau den 29. september. Et træk over modstanden på €1.138 vil ugyldiggøre det bearish-syn.

Save