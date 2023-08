Her er grunden til, at SEI-kryptoprisen er faldet

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Sei-kryptoprisen er faldet med mere end 80% fra det højeste niveau i denne uge, da efterspørgslen efter tokenet aftog. Tokenet dykkede til et lavpunkt på $0,1664 i fredags, ned fra dets rekordhøje niveau på ~$1. Dette fald bragte den samlede markedsværdi til lidt under $300 millioner.

Seks prisdiagrammer

SEI Blockchain står over for stærk konkurrence

Sei Blockchain er et lag-1 netværk støttet af nogle velkendte investorer som Foresight Ventures, Bitget og andre virksomheder. Det rejste for nylig $30 millioner fra disse investorer, hvilket gav det en værdiansættelse på $800 millioner.

Sei Blockchains mål er at forstyrre den stærkt konkurrenceprægede lag-1-industri. Det har til formål at tiltrække udviklere, der er tiltrukket af dets funktioner, som inkluderer lavere transaktionsgebyrer og hurtige behandlingshastigheder. Den kan håndtere over 20.000 transaktioner i sekundet.

Udfordringen for Sei er, at den går ind i en industri, der allerede er mættet. For eksempel har andre lag-1-netværk som Bitgert, Hedera Hashgraph, Cardano og Kadena højere transaktionshastigheder og lavere omkostninger.

Udover dette er der lag-2 netværk, der skalerer Ethereums netværk. De mest populære L2-netværk er Arbitrum, Optimisme og Polygon. Consensys, skaberen af MetaMask, og Coinbase har også lanceret Linea og Base, deres L2-netværk.

SEI’s primære fokus er handel. Udviklerne sigter mod at tiltrække de største udviklere inden for både DeFi og andre områder, herunder kulstofhandel og tokenisering.

Hvorfor SEI-prisen falder

Ud over den stigende konkurrence falder SEI-prisen på grund af flere andre årsager. For det første stiger de fleste nye kryptovalutaer på deres første handelsdag og falder derefter, efterhånden som momentum aftager, og som insidere begynder at likvidere deres tokens. Nogle af de bedste mønter, der dukkede op og faldt, er WorldCoin, Aptos og Sui.

For det andet faldt SEI-prisen på grund af den stigende frygt for mere udvanding i de kommende år. SEI har en maksimal forsyningsgrænse på 10 milliarder tokens, mens den nuværende cirkulerende forsyning er 1,8 milliarder tokens. Det betyder, at over 8,2 milliarder tokens vil blive låst op i de næste par år, hvilket fører til mere fortynding.

Ydermere er SEI-kryptoprisen også faldende på grund af det igangværende udsalg. Som jeg skrev i denne artikel , er de fleste kryptovalutaer dykket, hvor Bitcoin er faldet under $26.000. Andre mønter som Ethereum, Solana og Zilliqa er også trukket sig tilbage.

Dette fald er også på linje med resultaterne af andre finansielle aktiver som aktier, råvarer og obligationer.

