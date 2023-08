Her er grunden til, at priserne på ApeCoin, Zilliqa, Sei, Sui, Solana synker

Kryptovalutapriserne var i rødt fredag morgen, da bekymringer om, at en følelse af frygt spredte sig i markedet. Bitcoin dykkede under den vigtige støtte på $28.000 og nåede et lavpunkt på $26.000 i flere måneder. De fleste altcoins, inklusive ApeCoin, Zilliqa, Bitcoin Cash, Sui og Solana, faldt også.

SEI, Zilliqa, Solana priser

Der er fortsat risici i Kina

Kryptovalutaer var ikke de eneste aktiver i minus. Amerikanske aktier dykkede hårdt torsdag, hvor Dow Jones tabte over 300 point og Nasdaq 100 faldt med over 110 point.

I Asien var Hang Seng på nippet til at bevæge sig ind på et bjørnemarked, efter at Evergrande søgte konkursbeskyttelse i New York. Ansøgningen markerede en stor nedtur for en prestigefyldt kinesisk virksomhed, der startede i 2021.

Evergrande er ikke den eneste store virksomhed, der kollapser. Country Garden, en lige så stor ejendomsudvikler, har også advaret om sin økonomi, med dets tab i første halvår steget til over 7,5 milliarder dollars.

Kina er et vigtigt marked for alle finansielle aktiver. I aktier har de fleste virksomheder en direkte eller indirekte eksponering mod landet. For eksempel regner amerikanske firmaer som Tesla og Apple Kina som deres nøglemarked.

Kina forbød kryptovalutaer i 2021. Men som jeg skrev her , er Kina stadig en stor spiller i kryptosektoren og er det største marked for kryptovirksomheder som Binance og Huobi.

Derfor sender den nye normal med svag kinesisk produktion og deflation gysninger rundt i verden.

Salget af amerikanske obligationer intensiveres

Bitcoin og altcoins som ApeCoin, Zilliqa og Sui faldt også, fordi 4,36%, mens det 10-årige steg til 4,2%. Disse udbytter er steget til deres højeste niveauer i mere end et årti. Obligationskurserne bevæger sig omvendt med afkastet.

Samtidig steg de amerikanske realkreditrenter til det højeste punkt i mere end 20 år. En sandsynlig årsag til denne præstation er FOMC-protokollen, som pegede på endnu en renteforhøjelse på det kommende møde i september.

Mens USA har offentliggjort stærke detailsalgs- og boligdata, er der risiko for en afmatning, nu hvor de fleste amerikanere opbruger deres overskydende opsparing. Millioner af amerikanere skal begynde at betale deres studielån tilbage i løbet af de næste par måneder.

Vigtigst er det, at disse altcoins faldt, efter at Bitcoin faldt under den vigtige støtte på $28.000. Som jeg skrev i onsdags, dannede BTC et dobbelt-top-mønster, som normalt er et bearish tegn. I den rapport advarede jeg om, at mønten kunne falde til omkring $25.000.

Derfor bør kryptoinvestorer i alt dette tage hjerte, da andre aktiver også er i en dyb nedsmeltning. Som sådan vil de sandsynligvis vende tilbage, hvis aktier og obligationer vender tilbage.

