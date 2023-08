Ripple (XRP) styrter efter godkendelse af SEC’s anmodning om foreløbig appel

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Værdien af XRP, det digitale aktiv forbundet med Ripple Labs, er faldet med opsigtsvækkende 30%, hvilket forårsager en seismisk ændring i kryptovaluta-rummet. Springet faldt sammen med godkendelsen af US Securities and Exchange Commissions (SEC) anmodning om foreløbig appel af dommer Analisa Torres.

XRP faldt til et lavpunkt på $0,4681 i de tidlige timer på fredag, kun få timer efter godkendelsen blev foretaget. SEC-appellen forventes at pitche Ripple Labs mod SEC i endnu en juridisk kamp, efter at Ripple vandt første runde efter flere års retsmøder.

SEC’s appel mod Ripple (XRP)

Copy link to section

SEC’s appel fokuserer på dommer Torres’ afgørelse den 13. juli, som sagde, at XRP-salg på sekundære markeder ikke skulle fortolkes som investeringskontrakter.

Appellen blev indgivet den 9. august og modtog dommer Torres’ godkendelse den 17. august under den hektiske amerikanske handelssession. Denne afgørelse følger dommer Jed Rakoffs afslag på Terraform Labs’ anmodning om at afvise en klage i lyset af dommer Torres’ tidligere afgørelse i Ripple v. SEC-tvisten.

Markedsregulatoren (SEC) fik indtil den 18. august til at indgive sin appel. Dommer Torres forlængede også fristen for Ripple Labs til at indsende sine oppositionsdokumenter indtil 1. september i en generøs handling.

Og hvis behovet skulle opstå, vil SEC få endnu en mulighed for at svare inden den 8. september.

Efter denne udvikling blev XRP-lange positioner til en værdi af hele $23 millioner likvideret fra kryptovalutamarkedet på mindre end tres minutter.

Save