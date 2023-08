Bitcoin on-chain data tyder på, at BTC ikke er ude af skoven endnu

Bitcoin svæver lige over $26.000 mandag morgen, hvilket giver afkald på små gevinster set i weekenden. Flagskibets kryptovaluta er faldet næsten 1 % i de seneste 24 timer og 11 % i den seneste uge.

Bitcoin prisudsigter

Mens markedsdynamikken kan skifte i tyrenes favør med mulig indsprøjtning af frisk volatilitet – Grayscale ETF-domstolens afgørelse forventes på tirsdag – siger Glassnode, at salgspresset, der sendte BTC under $25k, muligvis ikke er helt forsvundet.

Dette er, hvad analytikere hos Glassnode, en on-chain og finansiel metrisk udbyder, siger, katalyserede BTC-kurskrakket:

“Bitcoin-tyre blev overrumplet med det største udsalg i 2023 og sendte $BTC under $25k. En nedgearing på futuresmarkederne er den sandsynlige katalysator, men en større bekymring kan være de 88,3 % af kortfristede indehavere, der nu har et urealiseret tab.”

Ifølge analytikerne frigjorde gearing flush-out på tværs af derivatmarkedet mere end $2,5 milliarder i åben rente inden for få timer. Mens optionsmarkederne siden har oplevet en kraftig reprising i volatilitetspræmier, forbliver OI bemærkelsesværdigt stabil. Det er også bemærkelsesværdigt, at spotmarkederne stort set er ‘toptunge’, midt i et så stort antal kortsigtede ejere med urealiserede tab.

En analyse, som Glassnode delte i deres ugentlige on-chain-rapport offentliggjort i mandags, bemærkede platformens markedseksperter:

“Salget pressede også priserne under omkostningsgrundlaget for kortsigtede indehavere, en prismodel i kæden, som historisk har givet støtte under robuste op-trends. Med den realiserede pris og langsigtede ejeromkostningsgrundlag, der handler et stykke under ($20,3k), sætter dette markedet i en noget usikker position fra et psykologisk synspunkt.”

Dette udsigter stemmer overens med det, vi fremhævede i sidste uge.

Som en analytiker bemærkede, resulterede Bitcoins dyk i et dobbelt topmønster, som analytikere siger kunne åbne BTC for endnu et fald. At opgive $25k ville bringe $20k supportzonen i fokus. På bagsiden har Bitcoin Archive delt et diagram, der viser, at den daglige RSI for BTC har ramt det mest oversolgte niveau siden 2020 under Covid-19-krakket.

#Bitcoin Daily RSI is now the most oversold since the Covid Crash in March 2020. pic.twitter.com/OULTwMFl2A — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 21, 2023

Krypto og aktier – den kommende uge

Udsigterne kunne kombineres med en bredere markedsstemning for at give ny nedadgående impuls. Mulig trigger er, hvad der ligger forude i denne uge for aktier.

Specifikt kunne investorernes opmærksomhed uvægerligt flytte til Federal Reserves Jackson Hole-symposium denne fredag. Fed-formand Jerome Powells tale vil være et centralt fokusområde i betragtning af udsigterne for renter og inflation blandt andre makrofaktorer.

