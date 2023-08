Bitcoins uundgåelige tilbagevenden til volatilitet

Bitcoin er vågnet fra sin lange dvale, og volatiliteten rystede aktivet i slutningen af sidste uge, da Bitcoin faldt hurtigt fra $29.000 til $26.000.

Markederne havde været bemærkelsesværdigt stabile for nylig, med volatilitet tæt på alle tiders laveste niveauer og Bitcoin rækkevidde omkring $29.000/$30.000. Men som vi advarede for et par uger siden, er dette et aktiv sat op til volatilitet, og de aggressive kursbevægelser ville altid vende tilbage. Det så vi fredag.

Klokken 21:35 GMT den 18. august styrtdykkede Bitcoin endda omkring 8 % i løbet af ti minutter, hvilket stavede afsmittende effekter, som ikke var blevet set siden de turbulente dage i 2022.

Bitcoins træk burde ikke være overraskende

Mens timingen er umulig at forudsige i en sektor af markedet, der er berygtet for sin uforudsigelighed, var det indlysende, at et træk som dette kunne ske, når man så på de underliggende markedsdata. Dette er ikke for at tage en bagklog vinkel – som vi sagde, var retningen og timingen af flytningen bestemt ikke let at forudsige. Men disse pludselige ryk i Bitcoin-prisen forbliver en sikkerhed, selvom vandet havde været roligt for sent.

En af de mest åbenlyse årsager til dette er likviditet. Markedsdybden forbliver utrolig tynd, hvilket betyder, at bevægelser til både op- og nedsiden kan forværres. Lav dybde var en faktor selv før FTX- kollapset, men med en af de mest fremtrædende markedsskabere i rummet, Alameda, der fordampede ud i den blå luft som en del af skandalen, har der været et markant hul i markedsdybden siden.

Nedenstående diagram fra Kaiko viser dette Alameda-gab godt (såvel som faldet i volatilitet, der er opstået).

På den anden side har likviditeten og volumen på derivatmarkederne været mere modstandsdygtige, om end stadig lave. Alligevel kan dette tjene til også at accentuere prisbevægelser under specifikke forhold. Kaskaderende likvideringer kan sænke prisen markant, mens handlende kryber – noget, der sandsynligvis fandt sted midt i sidste uges handling, da over 1 milliard dollar blev likvideret (hvis man ser på Coinglass-data, var opdelingen 844 millioner dollars med lange handlende og 196 millioner dollars i short-handlere).

In the past 24 hours , 174,892 traders were liquidated , the total liquidations comes in at $1.04 billion

Long

$843.83M

Short

$196.13Mhttps://t.co/C47AgBCcTk#BTC pic.twitter.com/TOL753FteD — CoinGlass (@coinglass_com) August 18, 2023

Største fald siden FTX

Alt i alt var dette det største daglige fald i Bitcoin-prisen i ni måneder, da markederne gik i panik midt i FTX’s opsigtsvækkende død. Fredagens fald på 7 % var det største træk i begge retninger siden den 17. marts, hvor Bitcoin steg 9,4 % midt i Silicon Valley Bank-krisen og en rekalibrering af forventningerne omkring den fremtidige rentebane.

Hvis man ser på volatiliteten på årsbasis, viser det en mærkbar nedadgående tendens, siden den regionale bank slingrede i marts, med opsvinget håndgribeligt i sidste uge. Makromiljøet er naturligvis en faktor som altid, hvor renterne bevæger sig kraftigt fredag og udløste det store træk.

Bitcoin er nu nede på det niveau, den sidst handlede på i juni. Det har dog stadig et fantastisk år samlet set, der overgår næsten alle risikoaktive og er indtil videre steget med 56 %.

Dette er langt fra en katastrofe, og livet vil fortsætte, som det altid gør, for aktivet. Det er blot en påmindelse for dem, der bliver selvtilfredse på kryptomarkederne om, at volatilitet, i det mindste lige nu, i det væsentlige er programmeret ind i dette aktiv.

Ikke kun er krypto-specifikke risici forhøjet i forhold til, hvad de fleste andre aktivklasser står over for (som vi har set gentagne gange i de sidste atten måneder), men selve strukturen i markedsstrukturen er sat op sådan, at Bitcoin er sårbar over for så skarpe bevægelser. Det er det, der gør det til et så fascinerende aktiv for handlende, og hvorfor det relative fravær af nylig volatilitet havde tiltrukket sig så meget opmærksomhed.

Det er uden selv at komme ind i den igangværende reguleringsstorm, som der har været mange drejninger af i år – en historie, som langt fra er slut og uden tvivl vil overraske igen i fremtiden.

Endelig har du en stort set hidtil uset makrosituation med stadig høj inflation og alvorlige nylige opstramninger af makroforholdene, men alligevel er arbejdsløsheden tæt på rekordlave niveauer og økonomiske data relativt robuste. Dette øger markedets følsomhed, hvilket vi så i fuld kraft i sidste uge med bevægelsen i renterne.

Bitcoin er stadig Bitcoin, og det betyder volatilitet. Sidste uge var en påmindelse om, at selvom det måske har taget en pause for en lille smule, er det stadig det samme aktiv i hjertet.

