Shiba Inu-udviklere planlægger Shibarium-relancering

Dage efter en længe ventet netværksdebut blev afsporet af netværksproblemer og en defekt bro, bevæger Shiba Inu-udviklere sig gradvist mod et Shibarium-netværk, der genåbner ved at analysere validatordata og transaktioner.

Projektets vigtigste Shiba Inu -skaber, som går under pseudonymet Shytoshi Kusama, udtalte i et indlæg tidligt tirsdag, at netværket var “næsten klar til at genåbne for offentligheden”, og at der var sikkerhedsforanstaltninger på plads for at undgå en gentagelse af afbrydelsen. Ifølge Kusama er Shibarium blevet forbedret og justeret efter to dages test og justering af parametre for at nå “klar”-stadiet. Han sagde, at Shibarium som nævnt stadig er i test, selvom det producerer blokke.

Løsning af Shibariums udfordringer

Shibarium-teamet har indarbejdet banebrydende sikkerhedsfunktioner for at håndtere den betydelige stigning i trafik, der forårsagede de tidligere problemer. Ifølge Kusama har teamet aktiveret et nyt overvågningssystem og yderligere “fail safes, herunder hastighedsbegrænsning på RPC-niveau og automatisk servernulstilling, hvis vi får et enormt trafikniveau igen.” Disse integrationer understøtter platformens dedikation til uafbrydelig service ved at viser holdets proaktive reaktion på potentielle trafiktop.

Kusama henvendte sig til samfundet, adresserede bekymringer og kritik, der har omkring projektet, især siden den uventede suspension af operationer, og sagde ærligt, hvordan man skelner oprigtige kommentarer fra dem, der har til formål at fremme “frygt, usikkerhed og tvivl” eller FUD. Ifølge ham, “Du vil være i stand til at genkende fuddere, når de skifter deres bekymringer.

Hvornår genlanceres Shibarium?

Shiba Inu ledende udvikler afslørede en række handlinger, som inkluderer installation af yderligere validatorer og en hurtig konklusion på de igangværende tests.

For at give flere muligheder for at satse BONE-tokens, vil flere validatorer gå live i morgen, ifølge Kusama.

Kusama nævnte også skabelsen af “ShibPaper”-rammen, som har til formål at demonstrere et “fungerende system for styring og ledelse, der beviser, at vores evige decentraliserede digitale nationalstat er reel og her for at ændre verden.”

