FTX til at sælge, satse og afdække sine kryptoaktiver: bruger Galaxy som rådgiver

Ifølge retsdokumenter indgivet sent onsdag aften, søger den konkursramte kryptovalutabørs FTX at ansætte Mike Novogratz’s Galaxy som rådgiver til at hjælpe den med at sælge, satse og afdække sine enorme kryptobeholdninger.

FTX, som faldt i november sidste år, ønsker at betale kreditorer i fiat-penge (US-dollars) i stedet for Bitcoin (BTC) eller Ether (ETH), men det håber, at forsigtig handel vil forhindre værdien af dets næsten 3 mia. i kryptobeholdninger fra at blive negativt påvirket.

FTX håber på at øge sin kryptobeholdning

For at øge de andele, det kan give til kreditorer, der stadig venter på deres penge tilbage, satser FTX på at øge sin kryptobeholdning ved at tjene renter på sin kryptobunke.

Kryptobørsen, som i øjeblikket ledes af omstruktureringseksperten John J. Ray III, er bekymret for, at salg af alt på én gang ville presse prisen ned, hvilket gavner shortsælgere og andre markedsdeltagere. For at bestemme den mest effektive måde at undgå det på, såsom gennem ugentlige salgsbegrænsninger, henvender den sig til markedsspecialister som Mike Novogratz’s Galaxy.

Ansøgningen fra FTX advokater erklærede, at “afdækning af bitcoin og ether vil give debitorer [FTX] mulighed for at begrænse potentielle nedadgående risiko forud for salget af sådanne bitcoin eller ether. At satse visse digitale aktiver… vil være til gavn for dødsboerne – og i sidste ende kreditorerne – ved at generere lavrisikoafkast på deres ellers ledige digitale aktiver.”

Med henvisning til en del af Mike Novogratz’ kryptokonglomerat sagde rettens ansøgning:

“Galaxy Asset Management har stor erfaring inden for områder, der er relevante for digital asset management og handel, herunder med hensyn til de typer af transaktioner og investeringsmål, der påtænkes.”

Den nye retssag har også beskrevet interessekonflikten, da Galaxy Digital (GLXY), et andet af Mike Novogratz’ imperium, havde titusindvis af millioner tilbageholdt i FTX på det tidspunkt, hvor kryptobørsen indgav konkursbegæring.

