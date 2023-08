USD/TRY: Tyrkisk lira sover og venter på, at CBRT handler

USD/TRY -kursen bevægede sig sidelæns torsdag forud for den kommende rentebeslutning fra den tyrkiske centralbank (CBRT). Parret handlede til 27,21, et par point under det højeste niveau for år til dato på 27,31.

CBRT-beslutning forude

Copy link to section

USD/TRY-kursen svæver tæt på sit rekordhøje niveau, mens handlende venter på den nøje overvågede beslutning fra CBRT. De fleste økonomer forventer, at banken vil beslutte at hæve renten for tredje måned i træk.

Helt præcist ser de, at CBRT hæver renten fra 17,50 % til 20 % i et forsøg på at støtte den buldrende valuta. Ligesom ved de seneste to møder kunne banken beslutte at levere en mindre renteforhøjelse end forventet.

CBRT-beslutningen kommer på et tidspunkt, hvor den tyrkiske økonomi står over for betydelig modvind. Inflationen er steget på grund af den faldende valuta. De seneste data viste, at det samlede forbrugerprisindeks (CPI) sprang til næsten 50 % i juni.

Desuden er den officielle arbejdsløshed fortsat væsentligt højere end andre vækstmarkedslande. Det ligger på næsten 10%, mens analytikere mener, at det reelle tal er meget højere.

Tyrkiet har også set sine valutareserver falde i de seneste par måneder. Data fra centralbanken afslørede, at valutareserverne faldt til $17 milliarder før valget.

På den positive side steg Tyrkiets nuværende overskud i juli, hjulpet af den genopblussende turismesektor. Landet ser flere besøgende, der tiltrækkes af dets historiske steder og den støttende lira-kurs.

USD/TRY-kursen vil også reagere på det kommende Jackson Hole-topmøde i USA. Tidligere har den tyrkiske liras reaktion på USAs økonomiske data og Fed-beslutninger været en smule mild.

USD/TRY teknisk analyse

Copy link to section

Save

4H-diagrammet viser, at USD til TRY-kursen har bevæget sig sidelæns i de seneste par uger. I denne periode har parret holdt sig mellem de vigtigste støtte- og modstandsniveauer på 26.80 og 27.30. Parret er lidt over 50-perioders glidende gennemsnit, mens det gennemsnitlige sande interval (ATR) er faldet.

Derfor er udsigterne for den tyrkiske lira forud for CBRT-beslutningen neutrale, medmindre banken foretager væsentlige ændringer i sin politik. Det vil sandsynligvis forblive inden for dette interval i et stykke tid, hvor det vigtigste referenceniveau er 27.30.

Save