USD/SEK -kursen steg til det højeste punkt siden november 2022, da divergensen mellem de amerikanske og svenske økonomier fortsatte. Parret steg til et højdepunkt på 11,08, hvilket var ~8% over det laveste niveau i år.

USA og Sveriges divergens

USA og Sverige bevæger sig i forskellige retninger. På den ene side er der tegn på, at den amerikanske økonomi er i vækst, og nogle økonomer forventer en årlig vækstrate på 6 % i år.

Nøgledele af økonomien klarer sig godt. For eksempel har boligmarkedet været levende, selvom renten steg til det højeste niveau i to årtier. Igangsættelse af boliger, byggetilladelser og boligpriser har været stabile.

Vigtigst er det, at inflationen falder, mens forbrugernes forbrug er steget. Arbejdsløsheden har holdt sig tæt på det laveste niveau i mere end fem årtier. Som sådan har Federal Reserve antydet, at den kunne fortsætte medat hæve renten i de kommende måneder.

Sverige er derimod hårdt ramt. Dens inflationsrate kom på 9,3 % i juli, hvilket er højere end i de fleste lande i Europa. Analytikere mener, at det vil tage længere tid at bringe det tæt på det 2 %-mål, som Riksbanken har sat.

Også andre dele af økonomien forværres. For eksempel har huspriserne været i frit fald i de seneste måneder. Priserne faldt med 12 % i 2022, og der er tegn på, at tendensen fortsætter.

Situationen forværres af de voldsomme renter, som har presset realkreditrenterne op. I modsætning til i Storbritannien er de fleste realkreditlån i Sverige frit flydende, hvilket betyder, at svenskerne har set deres afdrag på realkreditlån springe.

Derfor mener analytikere, at den svenske økonomiske afmatning vil vare længere end forventet. I et nyligt notat sagde analytikere hos Swedbank, at afmatningen af økonomien vil vare i mindst to år mere.

USD/SEK prognose

Det daglige diagram viser, at USD til SEK parret har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder. Det krydsede for nylig det vigtige modstandsniveau på 10,98, det højeste punkt den 6. juli. Parret steg over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) nærmer sig sit overkøbte niveau.

Derfor er stien for den mindste modstand for parret bullish, hvor det næste niveau at se er på 11.50. Stop-loss af denne handel er på 10,90.

