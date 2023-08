S&P 500 udsigter efter Powells bemærkninger ved Jackson Hole symposium

S&P 500 er tilbage i rødt i skrivende stund, efter at Fed-formand Jerome Powell sagde, at en yderligere rentestigning stadig var på bordet.

Powells bemærkninger ved Jackson Hole-symposiet

Powell var ganske vist enig på Jackson Hole-symposiet i dag, at inflationen er faldet kraftigt fra toppen sidste år – men understregede mere på, at den stadig er et godt stykke over hans mål på 2,0 %.

Vi er parate til at hæve renten yderligere, hvis det er relevant, og agter at holde politikken på et restriktivt niveau, indtil vi er sikre på, at inflationen bevæger sig bæredygtigt ned mod vores mål.

Formand Powell erkendte, at der var en risiko for også at gøre for meget, men afholdt sig selv fra at signalere, at han så meget som at overveje at sænke renterne snarest.

Benchmark-indekset er nu faldet omkring 5,0 % i forhold til dets højeste år til dato.

Art Cashin reagerer på formand Powells tale

På S&P 500 er niveauet at se efter Powells bemærkninger ved Jackson Hole-symposiet 4.400, ifølge Art Cashin – Director of Floor Operations hos UBS.

Han talte med CNBC om ” Squawk on the Street ” og anbefalede også at holde et vågent øje med det 10-årige udbytte, der steg til så højt som 4,28 % fredag.

Markedet er forsigtigt. Jeg ville se om den får modstand ved at komme over 4.400 niveauet. Men hvis jeg kun har ét instrument til at se på det, vil det være 10-års udbyttet. Det vil diktere, hvor tingene går hen.

Bemærk, at forbrugerpriserne i USA steg 3,2 % i sidste måned (læs mere) mod 3,0 % i juni.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.