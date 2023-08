S&P 500 er på vej op her til morgen, efter at det amerikanske Bureau of Labor Statistics sagde, at inflationen forblev inden for forventningerne i juli.

Emily Roland deler sit syn på amerikanske aktier

I forhold til et år siden steg forbrugerpriserne 3,2 % i sidste måned mod 3,3 % forventet. Alligevel sagde Emily Roland fra John Hancock Investment Management i dag på CNBCs ” Squawk Box “:

Vi har haft et utroligt løb med hensyn til risikotagning i kvartalet. Så en vis afkøling er berettiget i dette miljø. Vi synes stadig, at dette er en udfordrende baggrund [med] blandede makrobeskeder.

Hun finder ikke nu et passende tidspunkt til at foretage mere risikable væddemål og anbefaler, at investorer holder sig til navne af høj kvalitet med solide balancer. Engang en sektor, som hun kan lide i øjeblikket, er sundhedspleje.

Benchmark-indekset er i skrivende stund steget næsten 20 % for året.

Hvor stod kerneinflationen i sidste måned?

For måneden steg forbrugerpriserne med 0,2 % i juli – i overensstemmelse med Dow Jones-estimaterne.

Kerne-CPI (ekskl. fødevarer og energi) forblev også inden for forventningerne i sidste måned. Det var en stigning på 4,7 % for året og 0,2 % for måneden mod forventet 4,8 % og 0,2 %. Alligevel sagde Roland til CNBC i morges:

Der er faktorer, vi skal kæmpe med. Vi har stadig den forsinkede effekt af højere renter, der sandsynligvis vil ramme økonomien. Vi oplever en negativ indtjeningsvækst på årsbasis, likviditetsudfordringer.

I modsætning hertil gentog Hightowers Stephanie Link i sidste uge sit positive syn på det amerikanske aktiemarked. Federal Open Market Committee (FOMC) er planlagt til sit næste politiske møde den 19. – 20. september.

