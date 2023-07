S&P 500 er på vej op i dag, efter at det amerikanske Bureau of Labor Statistics sagde, at prisindekset for det primære privatforbrug steg i overensstemmelse med forventningerne i juni.

Stephanie Link er fortsat optimistisk med hensyn til aktier

For måneden steg Feds foretrukne inflationsmåler 0,2 % i sidste måned.

Eksklusive fødevarer og energi udskrev kerne-PCE med 4,1 % i forhold til sidste år sammenlignet med Dow Jones-estimatet på 4,2 %. Hightower’s Stephanie Link gentog sin positive holdning til aktier i dag:

Jeg tror, at de økonomiske data understøtter en blød landing, i hvert fald indtil videre. Forbrugeren har været modstandsdygtig, fordi jobs har været så stærke. Lønningerne er steget.

Personlig indkomst blev rapporteret op på 0,3 % i dag – marginalt under estimater. En stigning på 0,5 % i udgifterne var dog på linje.

Amerikansk økonomi fortsætter med at være robust

Overordnet PCE steg 3,0 % i juni på årsbasis – den laveste aflæsning siden marts 2021. For måneden faldt den yderligere til 0,2 %.

Bemærk, at den amerikanske økonomi også voksede bedre end forventet på 2,4 % i andet kvartal. På CNBCs ” Squawk Box ” tilføjede Link:

44% af virksomhederne har rapporteret indtil videre, 80% slår og øger indtjeningen samlet set omkring 3,0%. Det er meget bedre end hvad folk troede. Vi har lang vej igen, men indtil videre så godt.

Aktiemarkedsnyhederne ankommer et par dage efter, at den amerikanske centralbank hævede renten med yderligere 25 basispoint, som Invezz rapporterede her. S&P 500 er steget med omkring 20 % for året ved skrivning.