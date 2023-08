3M Co (NYSE: MMM) har angiveligt gået med til en multi-milliard forlig med det amerikanske militær. Dets aktier åbnede omkring 6,0% op mandag.

3M til at betale over $5,5 milliarder for at afvikle juridiske krav

Det multinationale konglomerat har kæmpet mod juridiske krav om, at et af dets datterselskaber – Aearo Technologies, solgte farligt defekte kampørepropper til det amerikanske militær i flere år.

Men den har nu foreløbigt indvilliget i at betale nord for 5,5 milliarder dollars for at løse den sag, ifølge Bloomberg News. Ifølge Carl Tobias – juraprofessor ved University of Richmond:

Det lyder som om 3M har forhandlet sig frem til en ret god aftale, eftersom denne retssag har tynget dem i mere end et årti.

Bemærk, at Bloomberg Intelligence forventede, at 3M ville hoste meget højere $9,5 milliarder op for at afgøre de nævnte retssager.

3M afholder sig fra at kommentere på spekulationer

Aearo Technologies havde ansøgt om kapitel 11-beskyttelse i 2021 for at begrænse ansvar i forbindelse med disse juridiske krav – en indsats, der blev blokeret af en amerikansk dommer i år i juni.

En repræsentant for 3M afstod fra at kommentere Bloomberg-rapporten mandag. Men BI-analytikerne Michael Doto og Joel Levington skrev :

Det [afvikling] kan fremskynde negativ ratingaktivitet, da S&P og Moody’s ikke fuldt ud har taget højde for juridiske overhæng. 3M’s nettogearing [pro-forma] kan lande mellem 3,3-4,2x – højere end raters mål.

Sidste måned rapporterede 3M sine økonomiske resultater for andet kvartal, der toppede Street estimater. Dets aktier er faldet omkring 20% i forhold til dets højeste i år til dato ved skrivning.

