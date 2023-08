Krypto-priser viser solide opsving efter Grayscales spot BTC ETF-sejr

Kryptovalutamarkedet ændrede fortællingen i dag, hvor Bitcoin og de fleste alternative kryptoer handles i det grønne område. Bitcoin lancerede en opadgående rejse, da den digitale aktivsektor viste genoplivningssignaler efter Grayscales spot Bitcoin ETF- sejr.

Retten afviste SEC’s beslutning om at stoppe Grayscale Investments fra at konvertere sine BTC Trust-produkter til en ETF.

I mellemtiden har Bitcoin været stærkt bullish i løbet af de sidste 24 timer. Frygt og grådighed-indekset steg også med flere point for at undslippe frygtzonen.

Bitcoin Fear and Greed Index is 49 ~ Neutral

Current price: $27,721 pic.twitter.com/qe2854Trd6 — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) August 30, 2023

Selvom bellwether-kryptoen endnu ikke har overvundet $30K-barrieren, forbliver den bullish i dag efter at være steget over 5% til $27.721. Ethereum skifter hænder til $1.720 efter en stigning på 4,16% det seneste døgn. Andre top-tokens, der fulgte det førende aktiv, er Solana, XRP og Polkadot.

Solana steg med 5,70% og XRP steg med henholdsvis 5,70% og $2,42%, hvorimod Polygon kom sig over den bearish, der opslugte den i løbet af de sidste par dage med en stigning på 4,47%. Polkadot steg omkring 0,54% inden for de seneste 24 timer.

Meme-kryptoer oplevede også lignende handlinger, hvor Dogecoin er steget med 3,76% siden i går. Shiba Inu, som viste lovende tegn på bedring for de kommende sessioner, steg med omkring 1,18%.

Opadrettede prishandlinger fra de fleste digitale tokens så den globale markedsværdi for kryptovalutaer vokse livligt inden for de sidste 24 timer til $1,09 billioner. Desuden steg det daglige markedsvolumen med over 126 % til 54,95 milliarder dollars.

Hvad næste for Bitcoin

Copy link to section

Bitcoins nuværende udsigter viser, at vejen med færre forhindringer kan være vejen til niveauer over $30K. MACD understøttede den bullish fortælling, da den blinkede med et købssignal. Desuden kan spillere, der gik glip af den pludselige stigning fra $26K til $28K, vente på, at Bitcoin bekræfter et breakout ud over $28K modstanden. Det ville sikre tilstrækkeligt momentum for BTC til at overvinde $30K-området.

Markedsstrukturen er dog fortsat svag, og investorer bør forberede sig på potentielle fald til $26K – $25K territoriet. Derudover har september været en udfordrende måned for digitale aktiver, især hvis den amerikanske centralbank gennemførte flere renteforhøjelser for at bekæmpe den vedvarende inflation.

Markedsdeltagere bør se de næste træk fra SEC, da regulatoren kan godkende alle ETF- ansøgninger på en gang eller udsætte beslutningen. Førstnævnte ville katalysere massiv bullishness for Bitcoin, mens sidstnævnte kunne udløse ubarmhjertige fald til $20K.

Save