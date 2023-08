Robinhood tilføjer Bitcoin og Dogecoin til web3-pungen

Robinhood har tilføjet understøttelse af Bitcoin- og Dogecoin- netværkene til sin Web3-pung med selvforsorg, hvilket gør det muligt for brugere på de to blockchains at opbevare, sende og modtage krypto via wallet-appen.

En meddelelse, som selskabet offentliggjorde onsdag, bemærkede, at Robinhood Wallet nu understøtter seks blockchain-netværk i Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Polygon, Arbitrum og Optimisme.

Johann Kerbrat, General Manager for Robinhood Crypto, sagde:

“Vi er blevet virkelig opmuntret af adoptionen indtil videre og er glade for at blive ved med at bygge for vores kunder over hele verden, mens vi sender nye funktioner og udvider supporten til nye netværk og tokens.”

Multi-chain tegnebogen understøttede oprindeligt Polygon, hvor kunder, der bruger iOS, fik adgang til dens tjenester fra september 2022. Platformen tilføjede Ethereum og de to layer-2’ere og annoncerede i dag udvidelsen til både Bitcoin og Dogecoin.

Adgang til Ethereum-swaps i appen

Også afsløret i dag er in-app-understøttelsen af Ethereum-swaps, som virksomheden bemærkede allerede er blevet rullet ud til udvalgte brugere. Funktionen kommer med mere end 200 tokens og vil blive aktiveret for alle Robinhood Wallet-brugere i de kommende uger.

“I modsætning til andre tegnebøger kan brugere bytte uden at holde Ethereum, og netværksgebyrer trækkes automatisk fra de tokens, de allerede har, hvilket gør det nemmere for alle at komme i gang og bruge DeFi,” skrev Robinhood i blogindlægget.

Dagens meddelelse følger virksomhedens afsløring af en fiat-onramp, der giver kvalificerede amerikanske brugere adgang til direkte kryptokøb og -overførsler via Robinhood Connect. Der er også en Web3-browser, der giver brugerne mulighed for at interagere med dApps direkte fra deres wallet-app.

I øjeblikket understøtter Robinhood Wallet iOS-brugere, men virksomheden forventer at udvide tilgængeligheden til Android-brugere senere i år.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.