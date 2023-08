Nedtællingen til Shiba Memus forsalg om ganske få timer, da Shibarium hjælper Shiba Inu med at ramme nye milepæle

Meme-tokens-konkurrencen er lige begyndt. Investorer har en dag og timer til at købe Shiba Memu (SHMU) tokens. Herefter vil meme-rummet have en ny udfordrer med en ny AI-vinkel, SHMU. Det kommer, selvom lanceringen af Shibarium ser øget aktivitet for rivalen Shiba Inu. SHMU-forsalget, der blev lanceret for cirka to måneder siden, har rejst 2,38 millioner dollars. Investorer kan købe tokenet inden forsalget slutter på virksomhedens hjemmeside.

Shibarium øger transaktionsaktiviteten for Shiba Inu

I lang tid har Shibarium-broen været en drøm. Layer-2 blockchain til Shiba Inu er blevet hyldet som en potentiel game-changer. Shibarium introducerer nye use cases for Shiba Inu og økosystem-tokens. Metaverse-, DeFi- og web 3.0-gaming er nogle forventede brugstilfælde. Shibarium vil også øge skalerbarheden af Shiba Inu ved at sænke gasgebyrer og dyre transaktioner. Disse gebyrer afholdes på det primære Layer-1, Ethereum.

Drømmen om et robust og værdifuldt Shiba Inu-økosystem er undervejs. Broen fungerede fuldt ud mandag efter indledende hikke efter den blev lanceret den 16. august.

Spændingen omkring en funktionel Shibarium er nu tydelig. Shibarium har registreret over 599.000 transaktioner med en gennemsnitlig blokeringstid på 5 sekunder. De samlede tegnebogsadresser er mere end 431.700 og tæller.

Analytikere mener, at Shiba Inu med lanceringen af Shibarium er klar til massiv vækst. Dette kunne se værdien af meme-kryptovalutaen og økosystem-tokens skyrocket. I mellemtiden kigger Shiba Memu på et rum i dette meme-rum, med et hurtigt forestående forsalg, der viser efterspørgsel.

Hvorfor vælge Shiba Memu?

Investorer har abonneret på Shiba Memu på grund af dets use case inden for kunstig intelligens. Som du måske ved, er AI næsten blevet et buzzword i år. Kombineret med det virale meme-mærke giver AI investorer lyst til at have et stykke Shiba Memu, når forsalget slutter.

I det væsentlige vil Shiba Memu være et selvmarkedsføringsprojekt. AI kan læse, fortolke og forbedre markedsføringsideer for at markedsføre sig selv. Det gør den uden at være afhængig af menneskelig indgriben, hvilket gør projektet bæredygtigt og et af sin slags. I fremtiden stræber Shiba Memu efter at blive et stærkt marketingkraftcenter.

Mere så har investorer søgt nye måder at udtrykke sig på gennem blockchain og krypto. Shiba Memu har et AI-dashboard, hvor brugerne kan interagere med robotten. Brugere kan stille spørgsmål, give ideer og lære om det seneste inden for kreativ annoncering.

Med ovenstående applikationer er Shiba Memu ikke bare et meme-projekt, men bærer en brugssag fra den virkelige verden. Dette kunne give tokenet et forspring til rivaliserende jævnaldrende som Shiba Inu.

Shiba Memu forsalget og tokenets værdi stiger

Shiba Memu forsalget vil finde sted om otte uger, med kun en dag og et par timer tilbage. Et unikt aspekt ved forsalget er, at tokenet stiger dagligt kl. 18.00 GMT. For eksempel startede forsalget ved kun $0,011125 SHMU-værdi. Den aktuelle værdi af SHMU er $0,024175, hvor forsalget slutter til en pris på $0,0244.

Den konsekvente stigning i værdi er beslægtet med meme token-bevægelse. Det giver investorerne en fornemmelse af tokenet forud for potentielle prisstigninger, når det er noteret på børser. Tidlige investorer vil også gøre krav på tokens med en højere værdi, når forsalget lukker.

Bør du investere i Shiba Memu nu?

Shiba Memu er i gang med en nedtælling til slutningen af forsalget. Investorer har en sidste chance for at investere, inden forsalget slutter, og tokenet forbereder sig på en notering.

Baseret på historien registrerer de fleste meme-kryptoer rekordbevægelser efter en børsnotering. Værdien af Shiba Memu kan få disse tendenser til at stige kraftigt efter børsnoteringen. Derfor giver det bedre mening at investere i at købe SHMU under forsalget.