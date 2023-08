Kunstig intelligens har potentialet til at være lige så stor en ting som internettet selv, siger Barry Glassman – grundlægger og præsident for Glassman Wealth Services.

AI er en ægte transformativ teknologi

AI som marked forventes at vokse med en sammensat årlig rate på næsten 37% mellem nu og slutningen af dette årti. I et nyligt interview med CNBC sagde Glassman:

Kunstig intelligens har potentialet til at transformere enhver virksomhed. Jeg tror på, at kunstig intelligens vil være lige så transformerende som internettet selv. Der vil være forstyrrelse ligesom internettet.

Interessant nok finder han det muligt, at de nuværende nichespillere ikke ender med at være de mest bemærkelsesværdige vindere på lang sigt – ligesom Cisco, der var en stor investering i internet i nogle år, indtil andre tog over.

Kort sagt vil kunstig intelligens fortsætte med at vokse hurtigt og vil sandsynligvis have plads til alle – hvad enten det er en teknologi-fokuseret virksomhed eller en ikke-teknologisk virksomhed; en nichespiller eller et kommende projekt som Shiba Memu.

Shiba Memu integrerer AI i marketing

Shiba Memu er en nyligt introduceret platform, der udforsker den magi, som kunstig intelligens kan bringe til marketingverdenen.

Denne selvpromoverende AI-løsning kan tilpasses til en masse praktiske applikationer. I en hvidbog, der er tilgængelig på sin hjemmeside, kalder Shiba Memu sig selv for et “markedsføringskraftcenter” og beundrer en evne til at håndtere lige så meget arbejdsbyrde som 100 marketingbureauer.

Men det, der gør dette projekt unikt fascinerende, er, at det er drevet af “SHMU” – en egen original meme-mønt.

Bemærk, at meme-mønter var et marked på 20 milliarder dollar sidste år versus intet i begyndelsen af pandemien. Bortset fra kunstig intelligens er det et andet hurtigt voksende marked, som Shiba Memu ønsker at drage fordel af.

For flere detaljer om, hvordan du tilføjer Shiba Memu til din portefølje, besøg hjemmesiden her.

SHMU-prisen stiger hver 24 timer

SHMU – den originale meme-mønt, der i øjeblikket er i forsalg, er forskellig fra sine jævnaldrende på to primære måder.

For det første stiger prisen efter hver 24 timer. For eksempel koster tokenet $0,023 ved skrivning, og det næste bump i prisen er planlagt til omkring 16 timer fra nu. For det andet vil SHMU have et egentligt værktøj, når Shiba Memu lancerer sit længe ventede AI-dashboard i sidste kvartal af dette år.

Den nævnte lancering forventes at løfte efterspørgslen og efterfølgende resultere i prisstigning. Selv uden instrumentbrættet har der dog været enorm interesse for SHMU-mønten. Kun på omkring to måneders forsalg har meme-tokenet allerede rejst mere end $2,3 millioner.

Efter forsalget vil Shiba Memu gå live på de kryptovaluta-fokuserede børser, der typisk driver mere efterspørgsel og derfor kan hjælpe med at presse prisen på en SHMU yderligere op.

Kunne Shiba Memu (SHMU) drage fordel af rentenedsættelserne?

Som nævnt tidligere vil Shiba Memu sandsynligvis drage fordel, da kunstig intelligens såvel som meme-mønter-markeder fortsætter med at vokse i de kommende år. På kort sigt kan det også drage fordel af adskillige medvind for kryptorummet som helhed.

For eksempel, hvis Securities & Exchange Commission i USA ender med at godkende en Spot Bitcoin ETF, som mange tror, den i sidste ende vil, vil det øge den institutionelle interesse for kryptovalutaer, og SHMU som en komponent af dette marked vil sandsynligvis høste fordelene af det.

CryptoPRNR – en influencer, der taler om digitale aktiver, forudsagde også for nylig Shiba Memu blandt de fire bedste kryptovalutaer, der forventes at klare sig bedre i det næste kryptorally. Den originale meme-mønt er på vej til at afslutte forsalget med en gevinst på næsten 120 % den 1. september.

Endelig, selvom Fed-formand Jerome Powell fortsætter med at holde muligheden for yderligere renteforhøjelser i live (læs mere), er den overordnede inflation i USA faldet til omkring 3,0 %-niveauet, hvilket tyder på, at centralbanken nu er tæt på slutningen af sin renteforhøjelse. cyklus. Når først det drejer, kan risikoaktiverne som SHMU invitere til større væddemål og efterfølgende se kursstigning.

Yderligere detaljer om Shiba Memu og SHMU meme-mønten er tilgængelige på projektets hjemmeside her.

