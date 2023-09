FTC godkender Amgens køb af Horizon Therapeutics for 28 milliarder dollar

Aktierne i Horizon Therapeutics PLC (NASDAQ: HZNP) handles væsentligt op i dag, efter at FTC gav Amgen Inc (NASDAQ: AMGN) lov til at gå videre med sit opkøb på 27,8 milliarder dollar af det biofarmaceutiske selskab.

FTC pålagde restriktioner på Amgen-Horizon-aftalen

Amgen forventer nu at gennemføre den nævnte transaktion – dens største nogensinde – i sidste kvartal af dette år, ifølge pressemeddelelsen. “Gå videre” fra US Federal Trade Commission kom dog med et par begrænsninger.

Til at begynde med er Amgen blevet udelukket fra at “bundte” Krystexxa (behandling mod gigt) og Tepezza (behandling for øjensygdomme i skjoldbruskkirtlen) – to af Horizons hurtigst voksende lægemidler.

Det vil også kræve godkendelse fra den offentlige myndighed for at købe andre behandlinger for gigt eller skjoldbruskkirtlens øjensygdom – et krav, der vil forblive på plads indtil 2032.

Aktierne i Amgen er også i grønt fredag.

Hvorfor køber Amgen Horizon Therapeutics?

Amgen er overbevist om, at køb af Horizon Therapeutics (læs mere) vil hjælpe med at udvide sit fodaftryk i sjældne sygdomme. Som reaktion på dagens udvikling sagde dens talsmand:

Amgen har ingen grund til, evne eller hensigt til at samle [Krystexxa og Tepezza]. Den nye aftale får ingen indflydelse på Amgens forretning.

Aktiemarkedsnyhederne kommer kun få uger efter, at Amgen rapporterede stærke resultater for sit andet regnskabskvartal og hævede sine guidancer for hele året. Dets aktier handles stadig til nogenlunde samme pris, som de startede i 2023.

Bemærk, at Pfizers køb af Seagen for 43 milliarder dollars, som Invezz rapporterede her, i øjeblikket også bliver gennemgået af Federal Trade Commission.

