USD/CAD-prognose: signal efter US NFP, Canada BNP-data

USD/CAD -kursen drev opad fredag, da investorerne reagerede på de blandede økonomiske tal fra USA og Canada. Parret sprang til det højeste niveau på 1,3592, det højeste niveau siden tirsdag. Denne pris var meget højere end den laveste intrauge på 1,3495.

Økonomiske data for USA og Canada

USD/CAD-parret var i søgelyset fredag, da investorerne reflekterede over de seneste data fra Canada og USA. I Canada viste tallene, at økonomien voksede langsommere end forventet.

Det canadiske BNP kom ind på 0,0 % i 2. kvartal, lavere end det forventede estimat på 0,3 %. Denne stigning oversattes til en år-til-vækst på 1,12 %, hvilket var mindre end medianestimatet på 0,3 %. Økonomien faldt også med 0,2 % i juni.

Disse tal betyder, at situationen i Canada ikke er god i betragtning af, at inflationen fortsat er meget højere end BoC’s mål på 2,0 %. Det betyder, at økonomien er gået ind i en stagflationsfase.

USD/CAD-kursen reagerede også på de seneste amerikanske non-farm payrolls (NFP) data, som jeg viste et eksempel her . Dataene afslørede, at den amerikanske økonomi skabte 187.000 job i august efter at have tilføjet 157.000 i den foregående måned. Denne stigning var bedre end medianestimatet på 170k.

Disse tal betyder, at arbejdsmarkedet stadig er stærkt. På en positiv note for Fed steg landets arbejdsløshed til 3,8 %, mens den gennemsnitlige timeløn faldt fra 4,4 % til 4,3 %.

Derfor er der en sandsynlighed for, at Federal Reserve vil have berettigelse til at lade renterne være uændrede i september. I teorien skulle faldende timelønninger være med til at sænke den amerikanske inflation.

Data offentliggjort torsdag viste, at de personlige forbrugsudgifter (PCE) forblev stabile i august.

USD/CAD teknisk analyse

USD/CAD-kursen har været i en kraftig opadgående tendens, hjulpet af den stærkere dollar. Undervejs dannede parret en stigende kanal, som er vist med sort. Det lavede et bearish breakout under denne kanal i august og forsøger nu at teste det igen.

Relative Strength Index (RSI) er steget over neutralpunktet. Derfor har jeg mistanke om, at parret sandsynligvis vil fortsætte med at stige, da købere sigter mod det højeste år til dato på 1,3640.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.