Dollarindeks (DXY) prognose forud for amerikanske BNP, NFP, PCE-data

Det amerikanske dollarindeks (DXY) trak sig lidt tilbage i denne uge, efter at de relativt svage økonomiske data forbedrede den høgagtige udtalelse fra Jerome Powell, Federal Reserves formand. Indekset faldt til et lavpunkt på $103,36 onsdag, et fald fra denne måneds højeste på $104,42. Den er steget med mere end 4 % fra det laveste niveau i juli.

amerikanske forbrugertillid data

Det amerikanske dollarindeks trak sig lidt tilbage efter de relativt svage økonomiske tal fra USA. Data fra Conference Board viste, at landets forbrugertillid faldt fra 117 i juni til 106 i juli.

Det var første gang i tre måneder, at forbrugernes tillid til landet faldt. Rapporten citerede de stigende bekymringer om den amerikanske økonomi og de stigende benzinpriser.

Forbrugertilliden er et nøje overvåget tal på grund af den vigtige rolle, som forbrugerforbruget spiller i USA. Meget tillidsfulde forbrugere fører til højere forbrug.

Det amerikanske dollarindeks trak sig også tilbage efter den seneste JOLTs jobrapport fra Bureau of Labor Statistics (BLS). Rapporten afslørede, at antallet af ledige stillinger i landet faldt til det laveste niveau i mere end 2 år. Som sådan er der bekymringer om, at arbejdsmarkedet bliver blødere.

Når man ser fremad, vil ADP offentliggøre de seneste amerikanske private lønningsdata på fredag. Økonomer adspurgt af Reuters forventer, at dataene viser, at landet tilføjede 195.000 job i august efter at have tilføjet over 324.000 i den foregående måned.

De vigtigste data i denne uge vil være non-farm payrolls (NFP) og PCE-inflationstal. Økonomer ser NFP-dataene blive blødere til ~180.000 i august, og arbejdsløsheden forbliver på 3,7%.

Yderligere vil USA offentliggøre de seneste BNP-tal på onsdag. Disse tal forventes at vise, at den økonomiske vækst accelererede i 2. kvartal. I en nylig rapport anslåede Atlanta Fed, at økonomien vil vokse med 6% i 3. kvartal.

Disse tal vil komme et par dage efter, at Fed-stolen talte til økonomer ved Jackson Hole Symposium. I sin tale gentog han, at banken vil fortsætte med at hæve renten, da inflationen forbliver stædigt høj. Analytikere mener, at banken vil levere endnu en stigning i år og derefter begynde at skære dem ned i 2024.

US dollar indeks prognose

Det amerikanske dollarindeks har været i en stærk bullish tendens i de seneste par uger. I denne periode har den dannet en stigende kanal, der forbinder de laveste og højeste punkter siden den 20. juli. Indekset gentestede undersiden af denne kanal tirsdag.

Det har nu bevæget sig under de 25-perioders og 5-perioders glidende gennemsnit og sidder ved den første støtte af Woodie-omdrejningspunkterne. Derfor er udsigterne for DXY-indekset neutrale indtil videre.

En pause under den nederste side af kanalen ved $103,40 vil åbne muligheden for, at den falder til støtten ved $103. Det alternative scenarie er, hvor den rebounder og tester den indledende modstand ved $104 (pivotpunkt).

