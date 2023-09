USD/CNY: Ingen ende i sigte for renminbi-nedsmeltningen

USD/CNY -kursen fortsatte med at stige tirsdag, da bekymringerne for den kinesiske økonomi fortsatte, og da det amerikanske dollar-indeks (DXY) rally accelererede. Parret sprang til et højdepunkt på 7,30, et par point under den hidtidige højde på 7,3150.

Kinas økonomiske afmatning

Det største tema på markedet i år er afmatningen af den kinesiske økonomi. De seneste økonomiske tal har kastet lys over denne nedgang. Ungdomsarbejdsløsheden er steget til rekordhøje.

Industri- og fremstillingsproduktionen er i en faldende tilstand, mens detailsalget er ved at komme sig i et langsommere tempo end forventet. Vigtigst er det, at landets ejendomssektor smuldrer, mens eksporten er styrtdykket.

Analytikere mener, at den kinesiske svaghed faktisk er svagere end forventet. Historisk set har Kina ligesom andre lande været kendt for at være en smule konservativ i sine økonomiske udgivelser.

Udfordringen for Kina er, at situationen ikke er let at løse. For det første vil ejendomssektoren, som tegner sig for 30 % af økonomien, være svær at løse. For det første bryder virksomheder som Country Garden og Evergrande sammen.

Ejendomssektoren har været en vigtig motor for den kinesiske økonomi i lang tid. I dag har Kina over 65 millioner ledige huse. Og de fleste lokale myndigheder genererer størstedelen af deres indtægter gennem salg af jord.

Kina gennemgår også en stor demografisk krise efter år med etbarnspolitik. En sandsynlig løsning på denne krise ville være at fremme mere immigration til landet. Kina har dog en tendens til at se flere mennesker flytte ud end der kommer ind.

Derfor er der sandsynlighed for, at den økonomiske svaghed vil fortsætte et stykke tid. Dette forklarer, hvorfor USD/CNY-kursen er steget med over 9 % fra det laveste niveau i år.

Det forklarer også, hvorfor parret reagerede mildt på de nye tiltag fra PBOC for at øge yuanen. I sidste uge sagde banken, at finansielle institutioner bliver nødt til at holde 4% af deres valuta i reserver.

USD/CNY prognose

Det daglige diagram viser, at USD til CNY-kursen har været i en stærk bullish trend i de sidste par måneder. Det lykkedes at vende den vigtige modstand på 7.2713 (30. juni) til støtte.

Parret er hoppet over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Samtidig rykkede Relative Strength Index (RSI) over det vigtige niveau på 60. Det nærmer sig den vigtige modstand på 7,3166, det højeste punkt den 1. november.

Derfor vil USD/CNY-parret sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter nøglemodstanden på 7,40. Stop-loss for denne handel vil være på 7,2713.

