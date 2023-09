Enbridge underskriver en aftale på $14 milliarder med Dominion Energy

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Aktier i Enbridge Inc (NYSE: ENB) er i fokus onsdag, efter at naturgasforsyningsselskabet annoncerede en aftale på 14 milliarder dollars med Dominion Energy Inc (NYSE: D).

Detaljer om Enbridge-Dominion-aftalen

Copy link to section

Enbridge har besluttet at købe tre amerikanske forsyningsselskaber – Public Service Company of North Carolina, East Ohio Gas Company og Questar Gas – fra Dominion Energy.

Royal Bank of Canada og Morgan Stanley har forpligtet sig til 9,4 milliarder dollars i gældsfinansiering til den nævnte aftale. Ifølge Greg Ebel – administrerende direktør for Enbridge Inc:

Alle har brug for naturgas. Der er ingen positiv energifremtid fra bæredygtigheds- eller overkommelighedsperspektiv uden den. Dette vil skabe den største platform for naturgasforsyninger i Nordamerika.

Enbridge gennemførte også et købt tilbud til en værdi af 2,93 milliarder dollars for at finansiere denne aftale, ifølge sin pressemeddelelse i dag.

Hvad er der i det for Enbridge Inc?

Copy link to section

Enbridge forventer et løft til dets udlodelige pengestrømme samt indtjening pr. aktie (justeret) i det første år efter at have afsluttet denne transaktion. På CNBCs ” Squawk Box ” sagde dens administrerende direktør også i dag:

Dette er virkelig bare en fantastisk mulighed for os og vores aktionærer, og vi vil fortsat være i stand til at øge udbyttet og vækste indtjening på en fremadrettet basis. Det passer faktisk til vores portefølje.

Aktiemarkedsnyhederne kommer omkring en måned efter, at det canadiske firma sagde, at dets omsætning faldt med 25 % på årsbasis i andet kvartal. Dets aktier handles i øjeblikket mere end 20 % under det højeste niveau fra år til dato.

Dominion Energy Inc planlægger nu at opdatere sine udsigter i årets sidste kvartal.

Save