On-chain roundup: Langsigtede Bitcoin-indehavere stiger

Bitcoin har været svag på det seneste. Verdens største kryptovaluta er faldet til under $26.000, og handlet til et lavpunkt i 11 uger.

Faldet kommer midt i en periode med usædvanlig ro på markederne. Efter et hop i midten af juni midt i et væld af ETF-applikationer, havde Bitcoin været stædigt afgrænset omkring $29.000/$30.000-mærket indtil sidste uge.

Prisfaldet har dog ikke påvirket en tendens, der føles ubønhørlig på dette tidspunkt: den uophørlige vækst af langsigtede ejere.

Nedenstående diagram fra Glassnode fremhæver dette (Glassnode definerer langsigtede indehavere ved en logistisk funktion centreret i en alder på 155 dage og en overgangsbredde på 10 dage). Det viser, at 14,7 millioner Bitcoin nu er i besiddelse af kohorten, hvilket svarer til, at 75% af det samlede antal cirkulerer mere.

Når vi ser på langsigtede indehavere historisk, er det interessant, fordi kohorten normalt falder i perioder med prisstigning. Som vi kan se på næste diagram, falder langsigtede ejere, når kursen stiger. Mens log-skalaen (nødvendig når man plotter Bitcoin-prisen tilbage så langt som 2010) forplumrer det en smule, hvis man ser på 2023, vil man se, at både kurs- og langsigtede ejere stiger – et andet fænomen end tidligere år.

Er dette bullish for Bitcoin?

Den knæfaldende reaktion kan være at konkludere, at dette er bullish for Bitcoin. Langsigtede indehavere, der hamstrer et stigende antal mønter, vil begrænse det tilgængelige udbud og presse prisen opad.

Det er selvfølgelig delvist rigtigt, men der er andre faktorer, der spiller ind her. Vi har tidligere nævnt, at kohorten af langsigtede ejere tidligere normalt er faldet i perioder med prisstigning. Dette giver mening, da der ikke kun sker profittagning, men handelsvolumen har en tendens til at stige over hele linjen i disse perioder.

Denne gang ser vi dog mindre volatilitet, hvor Bitcoins prisstigning på 55 % fra år til dato kommer via en gradvis stigning snarere end pludselige stigninger, som vi har set tidligere. Handelsvolumen og likviditet er også ekstremt tynd, hvilket yderligere bidrager til, at Bitcoin forbliver på plads, og mængden af langsigtede ejere stiger.

Derfor, som de fleste ting på markeder, er svaret på, om dette er bullish eller ej, mere nuanceret end blot at erklære “mindre udbud, prisen stiger”.

Desuden, hvis vi ser på det samlede antal aktive adresser, har antallet ikke ændret sig meget i år, hvilket giver yderligere vægt på teorien om, at i det mindste delvist er langtidsejere stigende, fordi aktiviteten er faldet.

Begge ting kan dog også være sande. Virkeligheden er, at Bitcoin har et begrænset udbud, og hvis der er mindre af det udbud på markedet, kan prisen stige lettere.

På den anden side betyder tynd likviditet, at der kræves mindre kapital for at flytte priserne, og det bevæger sig til både op- og nedsiden og forstærkes. Derfor er der to sider af denne mønt (undskyld ordspillet).

Uanset hvad er den opadgående tendens i kohorten af langsigtede indehavere interessant at følge. Den har været stigende næsten uophørligt i over to år nu. Den eneste periode med pusterum var i sommeren 2022.

Det ser vi i næste diagram, når vi zoomer ind. Antallet af langsigtede ejere faldt fra 13,71 millioner adresser på tærsklen til Terra-krisen den 9. maj til 13,39 millioner den 22. juli, et fald på 2,3%.

Men selv dette fald på 2,3%, i den store sammenhæng, er langt fra seismisk. Desuden har tendensen genoptaget sin opadgående bane lige siden.

Det vil være en interessant trend at holde øje med fremadrettet, uanset om det er bullish eller falsk.

