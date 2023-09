USD/CAD nærmer sig nøglemodstand forud for BoC-rentebeslutningen

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

USD/CAD -kursen fortsatte med at stige i vejret forud for den kommende Bank of Canadas (BoC) rentebeslutning. Parret steg til et højdepunkt på 1,3655, det højeste niveau siden 27. marts. Den er steget med mere end 4 % fra det laveste niveau i juli.

Bank of Canadas beslutning forude

USD til CAD-kursen har været i en stærk bullish trend i de seneste par uger, da det amerikanske dollarindeks (DXY) steg. Indekset steg til et højdepunkt på $104, det højeste punkt i fem måneder.

Der er flere grunde til, at greenbacken er skyhøje. For det første klarer den amerikanske økonomi sig relativt godt, hvor Atlanta Feds model estimerer, at den vil vokse med 6 % i tredje kvartal.

For det andet bekymrer nogle analytikere, at Federal Reserve vil fortsætte med at hæve renten i de kommende møder. Banken har allerede skubbet renterne til det højeste niveau i mere end 22 år.

Yderligere flytter mange investorer til USA, hvor det risikofrie afkast er steget til mere end 4%.

Den næste vigtige katalysator for USD/CAD-parret vil være den kommende rentebeslutning fra Bank of Canadas beslutning. Analytikere forventer, at banken vil holde renten uændret på 5 pct.

Beslutningen kommer på et tidspunkt, hvor den canadiske økonomi er ved at bremse. Data offentliggjort i fredags viste, at den canadiske økonomi faldt i andet kvartal. Inflationen er også stædigt høj.

JUST IN : CANADA’S ECONOMY UNEXPECTEDLY CONTRACTED 0.2% IN 2Q, MISSING ANAYST ESTIMATES OF +1.2% pic.twitter.com/JK4vp0Weso — GURGAVIN (@gurgavin) September 1, 2023

De seneste data viste, at forbrugerprisindekset (CPI) steg til 3,3 % i juli. Inflationen ligger fortsat over bankens mål på 2,0 pct. Detailsalget og forbrugertilliden er også faldet.

Derfor vil yderligere renteforhøjelser i Canada føre til mere svaghed, som banken vil undgå. I en nylig udtalelse sagde en analytiker til WSJ :

“Afmatningen i den indenlandske aktivitet sammen med tegn på deflation i Kina og desinflation i USA burde lægge yderligere nedadgående pres på de canadiske forbrugerpriser.”

USD/CAD teknisk analyse

USDCAD-diagram af TradingView

USD til CAD-kursen har været i en stærk bullish tendens i de seneste par uger. Det steg fra et lavpunkt på 1,3090 den 13. juli til det højeste på 1,3665. De 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) lavede for nylig en bullish crossover.

Det har også vendt det vigtige modstandsniveau på 1,3648, det højeste punkt den 1. og 26. maj. Derfor er udsigterne for parret bullish, og det næste niveau at se er på 1,3800. Dette synspunkt vil blive bekræftet, hvis prisen stiger over den faldende trendlinje, der forbinder de højeste udsving siden oktober.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.