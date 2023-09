USD/HUF-prisprognose: Højere renter vil sandsynligvis ikke hjælpe den ungarske forint

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Europa har et sygt barn lige i hjertet af det – Ungarn. Ungarn er ikke medlem af euroområdet, men er en del af Den Europæiske Union. Den har en lille økonomi sammenlignet med andre lande i området, men den har også en strategisk geografisk placering i Central- og Østeuropa.

Landet kæmper mod høj inflation og lav økonomisk vækst i 2023. Dets økonomi klarede sig dårligt, hvilket afspejles i fire på hinanden følgende kvartaler med negativ økonomisk vækst.

Save

Udover at have en økonomi i en teknisk recession kæmper Ungarn også for høj inflation. Den lokale inflation er meget højere end i andre europæiske lande og ligger i øjeblikket på 17,6 %.

Save

Fordi det er langt over den ungarske nationalbanks mål på 3 % og meget højere end tolerancebåndet, hævede centralbanken bankens basisrente spektakulært. Basisrenten nåede 13 %, en stigning fra 0,6 % i juli 2020.

Siden da har den ungarske nationalbank hævet basisrenten ved hvert møde. Jo højere inflationen gik, jo mere steg den.

Måske er det derfor, den ungarske forint vandt noget terræn over for dollaren. I oktober sidste år toppede USD/HUF-kursen på 450, da investorerne var begejstrede for højere renter.

Men blandingen af dårlig økonomisk vækst og høj inflation kræver forsigtighed. Hvad hvis Ungarn bliver Europas Argentina?

USD/HUF steg fra 2023-nedgangene

Copy link to section

Højere renter virker ikke altid til at understøtte en valuta. Der findes mange eksempler i verden med lande, der hævede renten aggressivt for at stoppe inflationen og mislykkedes. Argentina er kun ét eksempel.

Medmindre husholdninger og virksomheder virkelig tror på, at centralbanken vil lykkes, vil inflationsforventningerne forblive uankret. Resultatet er en centralbank, der jagter højere inflation med højere renter.

USD/HUF fandt støtte i 340-området, hvor det dannede et omvendt hoved- og skuldermønster. En bevægelse over det centrale område set ved 380 vil yderligere presse shortsælgere på trods af de høje renter.

Sammenfattende burde den ungarske forint forblive under pres, hvis USD/HUF kravler tilbage over 380. Kombinationen af høj inflation og dårlig økonomisk vækst er nok til at holde investorerne væk fra forinten.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.