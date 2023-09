Krypto markedsprognose: Er Chancer en mulighed?

De fleste altcoins registrerede bemærkelsesværdige fald i sidste uge, og faldt sammen med Bitcoin i kølvandet på US Securities and Exchange Commission (SEC)’s forsinkelse af alle spot-ETF’er.

Mens prisudsigterne for nogle mønter og tokens antyder yderligere råd, mener analytikere, at en buy-the-dip-mulighed kunne være her. Hvad betyder det for Chancers pris? Her er et kig på, hvad markedseksperter siger, og hvorfor dette kunne være den næste kryptoperle.

Altcoins i “mulighedszonen”

Prisen på de fleste top 50 altcoins er negativ på den ugentlige tidsramme, selv da flere signalerer potentiel genopretning på kort sigt. Selvom rebounds måske ikke vil se, at købere genvinder lokale toppe set i august, tyder on-chain data på, at priserne svæver inden for en region, der kaldes “mulighedszonen.”

Ifølge Santiment tyder de overordnede markedsudsigter på, at de fleste kryptovalutaer stort set er underkøbt i henhold til MVRV Opportunity & Danger Zone Divergence ratio.

Med altcoins, der for det meste er undervurderet efter nylige frasalg, ser handlende en mulighed i tokens som DODO, GALA, MAGIC og MASK. Det er udsigter, der også er vidne til i presale-markedet, hvor Chancer tiltrækker frisk kapital efter en pause udløst af de kraftige fald, der sendte BTC til under $26k og Ethereum under $1,6k.

🫣 #Altcoins have shown some mild signs of life thus far this week, but certainly not enough to make up for big trader losses that have accumulated since June. With that said, many are seeing historic opportunities to rise, such as $DODO, $GALA, $MAGIC, $MASK, and $SRM. pic.twitter.com/pXw43vCRmt — Santiment (@santimentfeed) September 6, 2023

Hvad er det unikke ved Chancer?

Chancers appel til investorer skyldes projektets potentiale til at ruske op i hele den online betting branche, i sig selv et $80 milliarder-marked, der er klar til stor vækst. Brug af blockchain-teknologi betyder, at Chancer har fordelen af at tilbyde en decentraliseret og gennemsigtig markedsplads for forudsigelser.

I modsætning til ældre betting platforme vil den nye blockchain-baserede platform prale af en peer-to-peer (P2P) model, der lægger kontrol over væddemål og udbetalinger i hænderne på brugerne – ikke den centrale bookmaker.

På Chancer kan enhver oprette et væddemål, invitere venner til at øge udbetalingen og tjene på det. Det er virkelig ligegyldigt, begivenheden er – hvis den har et resultat, som folk kan spille på, så er dens spil på – fra topsportsbegivenheder som Premier League, US Open og World Cup til lokale som skolekampe, lokalvalg og og så videre.

Det originale $CHANCER-token giver mulighed for andre fordele, såsom at satse belønninger, hvilket øger forlokkelsen ved at købe tokens under forudsalget. Chancer vil lancere sin P2P-betting platform i 2024 med planer om at gå over til en DAO-del af køreplanen. Midt i prognoserne for vækst på det globale væddemåls- og gamblingmarked har investorer, der ønsker at positionere sig tidligt, købt CHANCER for mere end $1,7 millioner.

Chancer prisprognose

Investorer vil vide, at markedsforhold og andre fremherskende faktorer kan diktere stemningen og dermed hvordan $CHANCER klarer sig i fremtiden. Et negativt marked kan hæmme priserne, som det er set over de seneste måneder.

Men hvad kan være nogle af de positive drivkræfter bag Chancer-prisen?

Notering på større kryptobørser og udbredt anvendelse af P2P-betting modellen over hele kloden er nøglen. For førstnævnte ser banen ud til at være på plads allerede efter kryptobørsen BitMart annoncerede støtte til tokenet. Kortsigtede prisforudsigelser for $CHANCER vil derfor inkludere en potentiel stigning til $0,5 og $1 i den næste tyrecyklus.

Opadrettede drivkræfter her kunne være den førnævnte mainnet-lancering fremhævet på køreplanen for 1. kvartal 2024 og det forventede tyremarked drevet af kryptoadoption udløst af den mulige godkendelse af meget ventede spot-ETF’er.

I øjeblikket er prisen på Chancer’s token indstillet til at stige under forsalget. Det inkluderer fra den nuværende $0,011 til $0,012, når $CHANCER-salget flytter til trin tre, og hele vejen igennem i senere faser indtil den sidste forudsalgsfase, hvor prisen vil være på $0,021.

Da investorer ser en mulighed på tværs af et stort set undervurderet marked, betyder det samme billede anvendt på Chancers revolutionære tilgang til væddemål, at det er et tegn, som mange investorer ville overveje for deres porteføljer.

For alle, der er interesseret i Chancer, ville et godt sted at starte være projektets officielle forsalgsside være.

