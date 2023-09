US dollar-indeks (DXY) danner gyldne kors, omvendte H&S-mønstre

Det amerikanske dollarindeks (DXY) fortsatte med at stige i denne uge, da efterspørgslen efter dollaren forblev på et forhøjet niveau. Det sprang til det højeste niveau på $104,77, det højeste niveau i mere end fem måneder. Den er steget med mere end 4 % fra sit laveste niveau i år.

amerikanske dollar som en sikker havn

DXY-indekset har været et lyspunkt på finansmarkedet i denne uge. Dette rally skete, da investorer vurderede styrken af den amerikanske økonomi og de stigende råoliepriser.

Brent, det internationale benchmark, er steget til $90, mens West Texas Intermediate (WTI) er steget til $87. Implikationen af dette er, at den amerikanske inflation vil forblive over 2 % i længere tid end forventet.

Derfor er der en sandsynlighed for, at Federal Reserve enten vil levere endnu en renteforhøjelse i september eller lade dem blive højere i længere tid.

De seneste data viser, at den amerikanske økonomi er ved at bremse. For eksempel afslørede BNP-tallene, at økonomien voksede med 2,1 % i 2. kvartal, et fald fra det tidligere estimat på 2,4 %.

Data fra non-farm payrolls (NFP) afslørede, at økonomien kun tilføjede 184.000 job i august, mens arbejdsløsheden steg til 3,8%. Forbrugertilliden faldt i august.

Yderligere viste Beige-rapporten fra Fed, at lønvæksten i de fleste Fed-regioner var aftagende. Derfor, mens USA er ved at bremse, tror jeg, at økonomien holder sig bedre end andre lande, især i Europa.

Det amerikanske dollarindeks stiger også på grund af de stigende renter i USA. Den nøje overvågede risikofri rente eller den tiårige rente er steget til over 4 %. Derfor har mange udenlandske investorer flyttet deres midler til amerikanske aktiver som pengemarkedsfonde.

Den næste vigtige katalysator for DXY-indekset vil være de kommende udtalelser fra nogle Fed-embedsmænd som Goolsbee og Michele Bowman.

US dollar indeks prognose

Det daglige diagram viser, at DXY-indekset har været i en stærk bullish trend i de seneste par uger. Det har nu vendt den vigtige modstand på $104,64 til en støtte. Indekset er også steget over de korte og langsigtede glidende gennemsnit.

De 200-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) danner næsten et gyldent krydsmønster. Den har dannet et omvendt hoved- og skuldermønster.

Derfor vil indekset sandsynligvis fortsætte med at stige i de kommende dage, da investorerne målrettede nøglemodstanden til $105,96, det højeste punkt den 8. marts.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.