3 takeaways fra august NFP-rapporten

Højdepunktet i den sidste handelsuge var NFP-rapporten fra august i USA. Finansmarkederne bevægede sig i stramme intervaller indtil rapportens udgivelse fredag.

Alt pegede på en skuffende jobrapport, der viste, at arbejdsmarkedet blødes op. Når alt kommer til alt, overraskede relaterede økonomiske data i løbet af ugen negativt, som nævnt i denne artikel her.

Overskriftstallet kom bedre ud end forventet – 187.000 mod 169.000 forventet. Imidlertid var detaljerne i Employment Situation Summary offentliggjort af US Bureau of Labor Statistics ikke så gode.

Rapporten har lidt til alle – både tyre og bjørne. Man kan sige, at den var robust nok til at holde oddsene for endnu en Fed-forhøjelse høje. Man kan dog også sige, at det bekræftede, at arbejdsmarkedet i USA blødes op, om end forsigtigt.

Tidligere data bliver løbende revideret nedad

Endnu en gang blev tidligere data nedjusteret. Mere præcist var det 7. måned i træk, hvor de tidligere data blev negativt revideret.

I år nåede det kumulative negative revisionstal 355k fra januar til juli. Det bekræfter sagen, at arbejdsmarkedet blødes op.

Arbejdsløsheden tikker højere

Alligevel på den negative side tikkede arbejdsløsheden højere fra 3,5 % til 3,8 %. Det afspejler procentdelen af arbejdsløse og aktivt jobsøgende i den foregående måned.

Markedsdeltagerne holder nøje øje med arbejdsløsheden, fordi den ofte fungerer som en tærskel for Fed. I tidligere cyklusser brugte Fed det specifikt til at signalere afslutningen på en lempelsescyklus.

Ved at sætte kryds ved højere bekræfter det yderligere, at der sker en opblødning på arbejdsmarkedet.

Flere amerikanere søger arbejde

På den positive side tikkede arbejdsstyrkens deltagelse højere. Det steg til 62,8 % i august, det højeste niveau siden COVID-19-pandemien.

Det betyder, at flere amerikanere søger arbejde. Mere præcist kom 736k ind i arbejdsstyrken ifølge de seneste data.

Sammenfattende var det en blandet rapport. På den ene side tikkede beskæftigelsesfrekvensen højere, og overskriften var bedre end forventet. På den anden side tikkede arbejdsløsheden også højere, og den foregående måneds data blev igen revideret lavere.

Som følge heraf reagerede markederne i overensstemmelse hermed. Til at begynde med faldt den amerikanske dollar, og aktierne steg, kun for hele bevægelserne at blive vendt ved udgangen af handelsdagen.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.