BNB-prisen er i fare, da Binance Chain DeFi TVL rammer laveste niveauer i 2021

Binance Coin- prisen har været i en stærk bearish trend i de sidste par måneder på baggrund af stigende bekymringer om Binance. BNB-mønten handlede til $214 fredag, ~40% under det højeste niveau i år.

Bekymringerne om Binance er fortsat

Copy link to section

Binance, den største kryptobørs i verden, har været under intenst pres i de sidste par måneder. Den største udfordring var en større retssag fra Securities and Exchange Commission (SEC).

Sagen fremsatte flere påstande, herunder at Binance kom med midler, brugte en schweizisk fond til at manipulere priser, tilbød tjenester til amerikanske kunder og tilbød værdipapirer uden at følge loven. Binance har afvist disse påstande.

Yderligere har Binance set nogle af sine højtstående ledere forlade børsen. For eksempel er Gleb Kostarev og Vladimir Smerkis, højtstående embedsmænd, der fører tilsyn med Rusland, rejst. Tit af andre ledere har også forladt virksomheden.

Samtidig har Binance set mængden af aktiver handlet i bytte fortsætte med at falde, efterhånden som kryptovinteren fortsætter. Data viser, at Binance har over $57 milliarder i samlede aktiver, hvoraf $50 milliarder er rene.

Og vigtigst af alt er de samlede aktiver låst i Binance-kæden faldende. BNB Chain har nu $4,48 milliarder i total værdi låst (TVL), hvilket gør den til den tredjestørste spiller i branchen efter Ethereum og Tron. I BNB-termer har kæden over 21 millioner tokens, det laveste niveau siden april 2021. På sit højeste havde mønten over 66 millioner tokens i sit økosystem.

De største DeFi-netværk i BNB Chain er PancakeSwap, Venus Finance, Radiant og Coinwind. PancakeSwap, en førende decentraliseret børs, er blevet overhalet af store børser som dYdX og Uniswap.

BNB-prisen kæmper også på grund af de bredere problemer på markedet. For eksempel er kryptofrygt- og grådighedsindekset trukket sig tilbage, mens det amerikanske dollarindeks (DXY) er steget til det højeste i fem måneder.

BNB prisudsigt

Copy link to section

Save

Det daglige diagram viser, at BNB-møntprisen dannede et tredobbelt mønster ved $340 tidligere i år. Dette mønster er et af de mest bearish i teknisk analyse. Den lavede derefter et bearish breakout under halsudskæringen til $264.

BNB-møntprisen er nu flyttet til nøglestøtten på $220, det laveste niveau den 22. december. Det har også dannet et bearish flagmønster. Derfor formoder jeg, at mønten vil have et bearish breakout, da sælgere målretter det næste psykologiske niveau på $200. Stop-loss af denne handel vil være på $230.

Save