USD/ARS: Her er grunden til, at den argentinske peso er flyttet til afgrunden

Den argentinske peso er blevet værdiløs, hvilket sætter Sydamerikas næststørste økonomi i en betydelig risiko. Ifølge TradingView handles USD/ARS -kursen på et rekordhøjt niveau på 350. Den sorte markedskurs, som er, hvad de fleste mennesker og virksomheder i landet bruger, er steget til over 700.

USD/ARS diagram

Hvorfor den argentinske peso faldt

Der er flere grunde til, at den argentinske peso er faldet til et rekordlavt niveau. For det første har Argentina længe ydet tilskud til sine indbyggere i årtier. Disse tilskud har ført til et massivt budgetunderskud, der har presset regeringen til at låne lokalt og i udlandet og udskrive enorme pengesummer.

For det andet, i modsætning til i de fleste vestlige lande, er regeringen den største arbejdsgiver i landet. Den offentlige beskæftigelse er steget med mere end 34 % fra 2011. Det betyder, at størstedelen af statens skatteindtægter går til løn i den offentlige sektor i stedet for udvikling.

For det tredje har Argentina milliarder af dollars i IMF-gæld. Landet skylder IMF over 33 milliarder dollar, det største i verden. Udfordringen med IMF-lån er, at de skal betales i fremmed valuta, især den amerikanske dollar.

I et land, hvor den argentinske peso er blevet værdiløs, er det en vanskelig ting at få adgang til dollars. Dette forklarer, hvorfor landet har misligholdt flere gange.

Derfor har regeringen indført betydelige regler for udenlandsk valuta, der gør det vanskeligt for Argentina at tiltrække udenlandske investeringer.

For eksempel er sojabønnereksportører forpligtet til at betale en afgift på 33 %, hvilket fjerner bøndernes incitamenter til at drive landbrug. Som følge heraf viser de seneste data, at Argentinas produktion af sojabønner har været faldende.

Argentina opkræver også store skatter fra andre virksomheder, der beskæftiger sig med amerikanske dollars. Det er en af grundene til, at landets enorme kobberreserver stadig ikke bliver udnyttet.

Kan ARS gemmes?

Alle disse faktorer har ført til en generel mangel på tillid til den argentinske peso. I dag har mange mennesker flyttet deres opsparing til sikkerheden for sikkerheden af den amerikanske dollar. Mange af dem bruger det sorte marked til at få adgang til disse dollars og gemmer dem derefter derhjemme.

Derfor er der uden tillid sandsynlighed for, at værdien af den argentinske peso vil fortsætte med at falde i de kommende år. Valutaer opnår deres værdi fra tillid blandt investorer og beboere.

Samtidig har den ledende præsidentkandidat antydet, at han vil arbejde for at dollarisere økonomien og komme af med centralbanken. Disse handlinger vil også føre til mere peso-svaghed.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.