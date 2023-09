US-dollarindeks: DXY-udsigter forud for US CPI, ECB-beslutning

Det amerikanske dolla r-indeks (DXY) trak sig en smule tilbage mandag, mens investorerne venter på de kommende amerikanske inflations- og detailsalgsdata. Indekset vil også reagere på den kommende rentebeslutning fra Den Europæiske Centralbank (ECB), der er fastsat til torsdag. Det handlede til $105, et par point under denne måneds højeste på $105,13.

Inflation i USA, detailsalg og ECB-beslutning

DXY-indekset steg i sidste uge, som jeg skrev her . Dette rally skete, da prisen på råolie steg, hvilket førte til bekymring for inflationen. Brent sprang til $90, mens West Texas Intermediate steg til $87, efter Rusland og Saudi-Arabien fortsatte deres forsyningsnedskæringer.

Dollarens rally lettede efter flere Fed-embedsmænd som Christopher Waller og Lori Logan pegede på en pause i september. De fleste analytikere mener, at banken vil holde pause ved 5,5 % i dette møde, da den observerer virkningen af de tidligere renteforhøjelser.

Begivenheder planlagt i denne uge vil sandsynligvis have indflydelse på den næste Fed-beslutning og det amerikanske dollarindeks (DXY). For eksempel vil USA offentliggøre det seneste forbrugerprisindeks (CPI) onsdag.

Økonomer adspurgt af Reuters forventer, at dataene viser, at priserne forblev på et forhøjet niveau i august, da benzin steg. Helt præcist forventer de, at den samlede CPI steg fra 3,2 % i juli til 3,4 % i august. På den positive side forventes kerne-CPI, som ekskluderer de flygtige fødevarer og energi, at falde til 4,2 %.

Den anden vigtige katalysator for DXY-indekset vil være de seneste amerikanske detailsalgstal, der er planlagt til torsdag. Økonomer mener, at detailsalget steg med 0,2 % i august, mens kernesalget steg med 0,4 %. Disse tal vil vise, at forbrugerforbruget stadig er stærkt.

I mellemtiden vil det amerikanske dollarindeks blive påvirket af torsdagens ECB-beslutning. Aktiviteter fra ECB er vigtige, fordi euroen er den største bestanddel af det amerikanske dollarindeks. Analytikere ser, at ECB holder renten intakt på 3,75 pct.

US dollar indeks prognose

DXY-indekset har været i et stærkt bullish opsving i de seneste par uger. Den har nu gentestet den vigtige støtte til $104,63, det højeste punkt den 20. maj. Vigtigst af alt er det ved at danne et gyldent krydsmønster, hvilket sker, når 50-dages og 200-dages glidende gennemsnit laver en bullish crossover.

Derfor er udsigterne for indekset bullish, og det næste nøgleniveau at se er på $106, det højeste punkt den 7. marts. Stop-loss af denne handel er på $103,24.

