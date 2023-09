Arbitrum-nedadrettet fortsætter og sender næsten alle ARB-investorer under vandet

Invezz.com rapporterede, hvordan Arbitrum- prisen udviser en nedadgående tendens midt i et svækket futuresmarked. Det fortsatte prisfald har efterladt 99 % af ARB-investorerne med massive tab, og det kan tage tid at opleve opsving.

Arbitrum-prisen rammer nye lavpunkter

Arbitrum har kæmpet med bearishness i denne måned og har nået nye lavpunkter tre gange siden begyndelsen af september. Tokenet handlede til $0,76 på pressetidspunktet, efter et fald på 10% i løbet af den seneste dag.

Downside-holdningen eskalerede, efter at spillere med dårlige lommer dumpede ARB-tokens til en værdi af millioner i de sidste 24 timer. I mellemtiden fortsætter spillerne med at miste tilliden til Arbitrum på grund af langvarige ulemper. For nylig deponerede Wintermute Trading mere end 4,35 millioner ARB’er i Binance.

Note that Wintermute Trading has deposited a total of 4.35M $ARB($3.36M) to #Binance in the past 8 hours.



Næsten alle ARB-indehavere oplever tab

IntoTheBlocks data viser næsten alle ARB-indehavere, der kæmper med tab, da tokenet udskriver alle tiders laveste niveauer. Personer, der har købt til $1,69 ATH, lider mest, idet de mister 62% af deres investeringer i alt.

Denne fortælling har dog endnu ikke fået masseinvestorer til at eksistere (indtil nu), med adresser med balance forbliver uændrede. Ikke desto mindre bør ARB komme sig hurtigt for at undgå dumping fra entusiaster.

I mellemtiden dominerer frygt markedet for kryptovaluta. Frygt og grådighed-indekset viser, at denne metric endda overgår lavkonjunkturen i midten af august med højder, der aldrig er set siden januar 2023.

Vedvarende frygt kan få aktivdumping til at overgå ophobningen, hvilket ødelægger investorernes stemning. Entusiaster vil afholde sig fra at købe dippen og trimme deres beholdning for at undgå yderligere tab.

Derfor kan enkeltpersoner, der ønsker at købe ARB, blive nødt til at se efter flere ulemper for at undgå hidtil usete tab. I mellemtiden fremhævede Invezz.com kommende projekter designet til at forbedre Arbitrum-økosystemet.

ARB’s potentielle genopretning

Arbitrum-tyre vil kæmpe for at genvinde $0,94-zonen midt i genopretningsplaner. ARB har gentestet som support flere gange i løbet af de sidste 90 dage. Det kan åbne vejen til niveauer over $1-mærket.

Potentielle inddrivelser vil også tilskynde Arbitrum-indehavere til at forvente overskud, som er blevet forværret efter det seneste nedbrud.

