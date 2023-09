Prognose for pris på Brent-råolie: mere opadrettet, efterhånden som det gyldne kryds dannes

Prisen på Brent-råolie fortsatte med at stige i denne uge, da der fortsat var bekymringer om udbuddet. Det steg til det højeste niveau på $91,37, det højeste niveau siden november sidste år. Det er steget med mere end 29 % fra det laveste niveau i juni.

Olieefterspørgsel og udbudsdynamik

West Texas Intermediate (WTI) har også bevæget sig ind i et tyremarked, da det sprang til sit højeste punkt siden november. Det blev handlet til $87,5 tirsdag.

Årsagerne til den igangværende stigning i råolieprisen er velkendte. De seneste data viste, at olieefterspørgslen er steget til rekordhøje, selvom mange mennesker har taget elbiler til sig. Ifølge EIA forbruger verden nu mere end 100 millioner tønder hver dag.

Samtidig er der bekymringer omkring forsyninger. OPEC+ kartellet har besluttet at fortsætte med at reducere de daglige forsyninger i et par måneder endnu. Derfor er verden nødt til at balancere stærk efterspørgsel og stramme forsyninger.

Der er ingen nem udvej. For det første har USA ingen meningsfuld kapacitet af olie til at stige, da mange producenter modererer deres forsyninger. Amerikanske virksomheder fokuserer mest på aktionærernes afkast i stedet for investeringer.

Derfor er analytikere begyndt at booste deres råolieprisprognoser. Goldman Sachs-analytikere mener, at olien kan springe til $107. Andre analytikere hos banker som JP Morgan, Citigroup og Morgan Stanley har lydt optimistiske med hensyn til oliepriserne.

Teknisk analyse af prisen på Brent-råolie

Det daglige diagram viser, at prisen på Brent-råolie har været i en stærk bullish tendens i de seneste par uger. Dette rally startede, da prisen dannede en stærk bund på $71,73 siden marts.

Brent rykkede for nylig over det vigtige modstandsniveau på $87,57, de højeste udsving den 10. august og den 13. april. Vigtigst er det, at Brent har dannet et gyldent krydsmønster, som sker, når 200-dages og 50-dages glidende gennemsnit foretager en crossover.

Brent har også dannet, hvad der ligner et omvendt hoved- og skuldermønster. Dette mønster er også et bullish tegn. Relative Strength Index (RSI) er flyttet til det overkøbte niveau.

Derfor er udsigterne for råolie bullish, hvor det oprindelige niveau at se er $100. Denne pris er også det højeste sving i november. Stop-loss af denne handel vil være på $87.

