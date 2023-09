Udsigter for rubel (USD/RUB) forud for rentebeslutningen fra Bank of Russia

USD/RUB- kursen er trukket tilbage i de seneste tre dage i træk, da råoliepriserne er steget tilbage. Parret faldt til 93,48 i tirsdags, meget lavere end det højeste år til dato på 102,16.

Ruslands centralbanks beslutning

USD til russisk rubelkurs er trukket tilbage på grund af den stigende pris på råolie. Brent, det internationale benchmark, er steget til $90, mens West Texas Intermediate (WTI) er steget til $87. Tilsvarende er Ruslands ural, landets benchmark, steget over 60 dollars pr. tønde.

Råolieprisen er steget på grund af Ruslands og Saudi-Arabiens handlinger for at øge priserne. De to lande, som er medlemslande af OPEC+, besluttede at fortsætte med de 1,3 millioner daglige forsyningsnedskæringer. Deres mål er at sikre, at priserne forbliver på et forhøjet niveau i længere tid.

Rusland nyder godt af høje oliepriser, da det fører til mere udenlandsk valuta. Mens vestlige lande har sanktioneret Rusland, sælger landet stadig millioner af tønder olie hver dag.

USD/RUB-kursen trak sig også tilbage, efter at Bank of Russia sagde, at den ville aflaste 150 milliarder rubler forud for en Eurobond-betaling planlagt til næste måned.

Fremadrettet vil der være to vigtige katalysatorer for USDRUB-kursen. Først, som jeg skrev her, vil USA offentliggøre de seneste forbrugerprisindeks (CPI) data på onsdag. Disse tal ventes at vise, at landets inflation steg en smule i august. Tallene vil komme en uge før næste uges Federal Reserve-beslutning.

For det andet vil Ruslands centralbank afslutte sit møde på fredag og afgive sin beslutning. Økonomer adspurgt af Reuters forventer, at centralbanken vil beslutte at lade renten være uændret på 12 pct. Det pressede for nylig renterne kraftigt op i en ikke-planlagt beslutning, da den russiske rubel styrtdykkede.

USD/RUB teknisk analyse

USD/RUB-kursen er drevet nedad de seneste par dage. Dette frasalg skete efter, at parret gentestede det vigtige modstandsniveau på 100. Et hurtigt kig viser, at det har gentestet det 50-dages glidende gennemsnit, som er et vigtigt støtteniveau. Den har også gentestet oversiden af Ichimoku-skyindikatoren.

Derfor er udsigterne for parret stadig bullish, hvor det oprindelige niveau at se på er på 100. Et brud over denne pris vil få det til at genteste det hidtil høje år på 102,53. Det alternative scenarie er, hvor parret falder og gentester støtten ved 90.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.