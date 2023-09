FTX pres på Solana, og de andre top altcoins: Køb Shiba Memu?

Da FTX afventer godkendelse til at likvidere over 3,4 milliarder dollars i aktiver for at refundere krav, kan markedsstemningen blive negativ midt i et betydeligt dump. Blandt kryptovalutaer, der sandsynligvis vil stå over for et nyt nedadrettet pres, er Solana (SOL), et tegn, som den kollapsede kryptobørs i øjeblikket har i massivt antal.

Men hvad betyder dette for Shiba Memu, den nye AI-drevne meme-mønt, der har smadret forbi $2,6 millioner i sit forsalg?

Solana og FTX lossepladsen – hvad er billedet?

Copy link to section

Flere altcoins faldt denne weekend, da markedet reagerede på rygter om et forestående FTX-dump – især for Solana. Hovedpointen her er, at FTX forventes at søge rettens godkendelse til at likvidere de aktiver til en værdi af 3,4 milliarder dollars, som den besidder.

Det er denne udsigt, der får sælgere til at presse på for at få dominans. SOL fører den negative stemning, da FUD spredte sig, at FTX-debitor var klar til at aflaste millioner af SOL, BTC, ETH, MATIC, APT, XRP og DOGE.

Save

Med den største del var Solana, tabte tokens pris bufferzonen på $20 for at nå det laveste niveau på $18 på mandag. Mens et dump er muligt på tværs af markedet, og priserne kan skrumpe yderligere, er virkningen sandsynligvis mere en langsom forbrænding snarere end et dyk.

Analytikere siger, at FTX faktisk ikke vil likvidere alle de millioner af SOL, der er i besiddelse af, med disse faktisk sat på og låst. Optjeningsperioden løber til og med 2028, hvilket tyder på, at salgspresset vil vare længere, og at SOL kan kæmpe for at genvinde sine bull-cyklushøjder på $260. Den nuværende pris på Solana er 93% nede på det topmarked i tyremarkedet.

Hvad er Shiba Memu?

Copy link to section

Shiba Memu er et nyt kryptomeme-projekt, der integrerer kunstig intelligens og blockchain for at skabe et helt selvforsynende marketingsystem. Investorer, der er begejstrede for krypto og kunstig intelligens, har vist en bemærkelsesværdig interesse for projektet – hvilket fremhæves af det eksplosive forsalg, der har fået investorer til at øse millioner af det indfødte SHMU-token.

Projektets interaktive AI-marketing-dashboard er under udvikling og vil gå live i første kvartal af 2024. Værktøjet er designet til at tage Shiba Memu til næste adoptionsniveau via et 24/7 marketingsystem, der inkorporerer naturlig sprogbehandling, forudsigende analyser og følelser analyse.

Hvorfor købe Shiba Memu i dag?

Copy link to section

Som hjertet i Shiba Memu-økosystemet vil dashboardet også se investorer give feedback og forslag til en chance for at tjene SHMU. Tokenet giver også mulighed for at satse, hvilket tilføjer det potentiale, som investorer ser ved at købe denne meme-mønt i dag.

Disse og andre funktioner, der er fanget i hvidbogen, har fået investorer til at udråbe Shiba Memu som en af de få tokens at se i år. Potentialet til at detronisere folk som Dogecoin og Shiba Inu er allerede en stor buzz, selvom følelser driver prisen på SHMU til $0,026650.

Hvis den stærke AI-fortælling forener sig med den forventede krypto-stigning, kan en eksplosiv debut på markedet, der ligner den, man oplevede for Shiba Inu, Pepe og andre meme-mønter, være på kort for Shiba Memu. Tidlige investorer kigger muligvis på niveauer i $0,5 til $1-regionen i den næste tyrecyklus.

Lær mere om Shiba Memu her.

Save