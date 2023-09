Nio-aktiekursen er i fare, da Europas vækststrategi står i modvind

Nio (NYSE: NIO) aktiekurs faldt med mere end 2,27% i førmarkedet, da bekymringerne for det europæiske marked fortsatte. Aktierne trækker sig tilbage til $10,28, hvilket var meget lavere end sidste måneds højeste på $16,15. Andre virksomheder som Li Auto, Byd og Xpeng trak sig også tilbage.

Europæisk støtteundersøgelse

Nio og andre kinesiske elbilfirmaer står over for adskillige udfordringer. For eksempel er antallet af elbilfirmaer i landet faldet fra mere end 500 for et par år siden til omkring 100 i dag.

En af de største udfordringer er, at det kinesiske marked nu er mættet, hvor virksomheder som Byd sælger millioner af biler hvert år. Som følge heraf er de fleste virksomheder, inklusive den mægtige Tesla, Nio og Li Auto, flyttet til at sænke priserne.

Derfor retter de fleste af disse virksomheder deres fokus mod det internationale marked. De er begyndt at sætte anlæg i nogle sydøstasiatiske lande. De fleste af disse virksomheder retter sig nu mod det store europæiske marked for at opnå vækst.

Nio modtog en licens til at sælge sine køretøjer i Europa i 2022 og bygger nu en fabrik til at fremstille disse køretøjer. Senest samarbejdede Volkswagen med Xpeng i et forsøg på at øge sit kinesiske marked og omvendt.

Den vigtigste katalysator for Nio-aktiens tilbagetog var en meddelelse fra EU. I en erklæring sagde Ursula von der Leyen, lederen af blokken, at hun ville iværksætte en undersøgelse af kinesiske elbiler.

Målet er at vurdere virkningen af subsidier blandt Kinas elbilproducenter og pålægge tariffer. Blokken håber at undgå de fejl, der ramte andre industrier som stål og solpaneler. I en note sagde en analytiker:

“Dette er et vigtigt skridt fra kommissionens side, der signalerer viljen til at bruge handelsinstrumenter mere proaktivt for at beskytte den europæiske industri og undgå replikationen af solpanelernes fejloplevelse.”

EU’s undersøgelse kan få stor indflydelse på europæiske bilmærker som Volkswagen, BMW og Mercedes Benz, som tjener de fleste af deres penge i Kina.

Nio aktiekursprognose

Min sidste Nio-aktieprognose fungerer godt. I denne rapport, som kom efter dens svage indtjening, advarede jeg om, at den kunne falde til $8.

Nu har 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit lavet et bearish crossover-mønster, hvilket signalerer, at situationen kan blive værre på kort sigt. Det er fortsat lidt over den vigtige støtte på $9,44, det laveste sving i januar.

Derfor formoder jeg, at aktierne vil fortsætte med at falde, da sælgerne målretter den næste nøglestøtte til $9,00. Et træk over de to glidende gennemsnits crossover-punkt på $11,20 vil ugyldiggøre den bearish-visning.

