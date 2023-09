Bitcoin Cash-prisen er ved at komme sig: her er risikoen at bekymre sig om

Bitcoin Cash (BCH)-prisen er steget i de seneste fire dage i træk, efterhånden som stemningen i kryptovalutaindustrien forbedres. Det steg til det højeste niveau på $223,54, det højeste niveau siden 30. august. Andre kryptovalutaer som Ethereum, ThorChain, Axie Infinity og VeChain er også vendt tilbage.

Hvorfor BCH-prisen stiger

Den vigtigste katalysator for den stigende Bitcoin Cash-pris var Franklin Templetons beslutning om at ansøge om en spot Bitcoin ETF. Dette var en vigtig begivenhed, da Franklin er en af de største virksomheder inden for finans i verden med over 1,5 billioner USD i aktiver under forvaltning.

Franklin Templeton sluttede sig til andre store Wall Street-virksomheder som Fidelity, Blackrock og Ark Invest, der har ansøgt om en ETF. Analytikere mener, at SEC vil være under pres for at godkende nogle af disse fonde.

For det første har SEC allerede lidt et stort slag, da Grayscale vandt en retssag, der tvang den til at gennemgå konverteringen af GBTC til en spot-ETF. Alle disse virksomheder har også indført overvågningsforanstaltninger.

Derfor er BCH-kursen hoppet, fordi investorer mener, at en ETF-godkendelse vil være en positiv ting for Bitcoin. Som jeg skrev her , håber nogle analytikere, at Bitcoin vil stige i vejret i de kommende måneder.

Alligevel står Bitcoin Cash-prisgenvinding over for betydelige risici. Den største risiko er, at USAs inflation er begyndt at stige igen, og tendensen kan fortsætte, mens Brent og WTI stiger. WTI sprang til $90, det højeste niveau siden november,

Yderligere kan den igangværende UAW-strejke udløse inflation i brugtbilsindustrien. Derfor vil Federal Reserve sandsynligvis fortsætte med at hæve renten på sit næste uges møde. Højere renter i USA vil skubbe Money Market Funds (MMF) over 6 %. Som sådan vil mange mennesker nu begynde at flytte fra kryptovalutaer til MMF’er.

Bitcoin Cash prisprognose

Det daglige diagram viser, at BCH-kursen har fået et stærkt opsving i de seneste par dage. Dette opsving skete, efter at mønten gentestede det vigtige 200-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Det er nu vendt tilbage over 50-dages EMA og oversiden af den faldende kanal.

Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig over det neutrale punkt ved 50. Derfor er udsigterne for Bitcoin Cash bullish, og det næste niveau at se er på $264,46, det højeste niveau den 30. juli. Det alternative scenarie er, hvor mønten trækker sig tilbage og bevæger sig tilbage til den faldende kanal.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.